Patricia Bullrich asegura que Argentina buscará a Galvarino Apablaza para extraditarlo a Chile: “Lo vamos a encontrar”

La senadora argentina y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el gobierno de Javier Milei mantiene la decisión de capturar a Galvarino Apablaza y concretar su extradición a Chile, luego de que el exfrentista fuera declarado prófugo antes de que se materializara su entrega a la justicia chilena.

En entrevista con La Tercera, Bullrich abordó el caso del exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), requerido en Chile por su presunta responsabilidad como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, ambos ocurridos en 1991. La Corte Suprema argentina ya había habilitado su extradición, pero el proceso volvió a quedar en suspenso tras su fuga.

“Yo le aseguro que la Argentina tiene la firme decisión de encontrar a Apablaza, de mandarlo a Chile, de extraditarlo. Ya la Corte Suprema de Justicia habilitó el camino y lo vamos a encontrar”, afirmó Bullrich.

La exministra sostuvo que, al asumir el gobierno de Milei, Apablaza aún contaba con protección como refugiado en Argentina, condición que impedía avanzar en su entrega a Chile.

Según explicó, la administración argentina modificó criterios internos y removió a integrantes de la comisión que había reconocido ese estatus.

“Argentina no podía ser un refugio de asesinos, le sacamos la condición de refugiado a Apablaza, eso fue un trámite que nos llevó bastante tiempo”, señaló.

El caso Apablaza y el nuevo vínculo entre Kast y Milei

El caso volvió a tensionar la agenda bilateral después de que la justicia argentina revocara la condición de refugiado de Apablaza y reactivara la posibilidad de extraditarlo a Chile.

El exfrentista perdió esa protección en febrero de 2026, lo que abrió nuevamente el camino judicial para su entrega, aunque su defensa ha sostenido que existen recursos pendientes.

Bullrich aseguró que el gobierno argentino no contaba, durante ese período, con una orden judicial que permitiera mantener vigilancia sobre Apablaza.

De acuerdo con su versión, el exfrentista aprovechó ese margen antes de que pudiera concretarse su captura.

“Nosotros no teníamos una orden de vigilancia de parte de la justicia en el mientras tanto, no podíamos hacer esa vigilancia”, dijo.

La exministra también vinculó el tema con el nuevo escenario político entre Argentina y Chile.

Tras los roces registrados durante el gobierno de Gabriel Boric, Bullrich sostuvo que la llegada de José Antonio Kast a La Moneda abre una etapa de mayor sintonía con la administración de Javier Milei.

“Creo que las relaciones bilaterales están muy bien. El presidente Kast ha venido hace muy poco aquí a la Argentina, ha tenido un excelente encuentro con nuestro presidente, con nuestro gabinete y también con muchos líderes del país”, afirmó.

Consultada por su impresión sobre el actual mandatario de chILE, Bullrich planteó que ambos gobiernos pueden abordar sus diferencias con mayor franqueza.

“Para nosotros, que haya ganado Kast es importante. Es un gobierno con el que vamos a tener un diálogo mucho más fluido, mucho más abierto”, sostuvo.

Próxima reunión de Patricia Bullrich con Trinidad Steinert

La senadora argentina visitará Chile este martes 5 de mayo, para participar en la conferencia “La otra mirada a la geopolítica”.

En ese marco, adelantó que se reunirá con la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, con quien ya intercambió contactos durante una visita oficial chilena a Argentina.

Bullrich dijo que el encuentro no estará centrado en dar “consejos”, sino en compartir experiencias sobre políticas de seguridad, combate al crimen organizado y control territorial.

“Más que consejos, es un intercambio de experiencias: qué te pasa, qué nos pasa, cómo combatiste este problema, qué cosas hicimos nosotros que fueron exitosas, en qué cosas fracasamos”, explicó.

La exministra también se refirió a las críticas que ha enfrentado Steinert durante sus primeros meses en el cargo y llamó a mirar la seguridad como una agenda de resultados progresivos.

“Que no se asuste, porque son dos meses. Nosotros tuvimos una crisis a los dos meses exactos”, dijo, al recordar la situación de violencia que enfrentó el gobierno argentino en Rosario.

Según Bullrich, la experiencia argentina puede servir como referencia para Chile en materias como homicidios, narcotráfico, fronteras y control del orden público.

“Vamos a charlar todo eso con la ministra. Y por supuesto, dispuesta a ayudar y a escuchar, también. Porque no es solamente ayudar, es también escuchar”, agregó.