“El llamado es a que unidos recuperemos nuestra patria”: Kast agradece respaldo de Kaiser tras pasar a segunda vuelta

El candidato aseguró que iniciará un trabajo más organizado a partir de este lunes, enfocándose en temas de seguridad, economía, salud, vivienda y educación, e instó a los chilenos a participar activamente hasta el conteo del último voto.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, agradeció este domingo el apoyo de sus equipos de campaña y de otros comandos tras confirmarse que avanzará a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En un discurso realizado en su comando, Kast destacó el trabajo de Johannes Kaiser y su equipo, quienes respaldaron de inmediato tras conocer el primer resultado electoral, señalando que lograron “algo increíble en muy poco tiempo” al consolidar un partido que se ha convertido en “uno de los más grandes del país”.

Asimismo, valoró el esfuerzo de quienes recorrieron Chile durante la campaña y reafirmó la importancia de la unidad política para enfrentar la etapa final de la contienda electoral.

“El llamado es a todos los chilenos a que unidos recuperemos nuestra patria. Queremos avanzar en temas de seguridad, economía, salud, vivienda y educación, que se han visto afectados por las malas políticas del actual gobierno”, sostuvo Kast ante sus seguidores.

El candidato aseguró que a partir de este lunes iniciará un trabajo más organizado, escuchando y compartiendo ideas con distintos sectores para preparar la segunda vuelta, enfatizando que “toda nuestra fuerza está puesta en ganar la segunda vuelta”.

Kast también subrayó que la jornada electoral es una lección de democracia y que el conteo de votos continuará hasta el último sufragio.

Finalmente, el aspirante presidencial reiteró su agradecimiento a todos los comandos y voluntarios que participaron en el proceso, afirmando que “el día de hoy no se decide cómo se conformará un futuro gobierno, sino cómo movilizaremos a todas las fuerzas para lograr un cambio real en Chile”.