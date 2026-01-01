El impresionante homenaje de Iquique a Tommy Rey: Hicieron su imagen con 1.500 drones

Más aún, el homenaje fue más simbólico porque en el escenario principal del evento, estaba el hijo de Tommy Rey y los integrantes de su banda.

¡Llegó el 2026! Y un acto, que ya se está volviendo tradición, es el show de drones de Iquique, que este año contó con más de 1.500 aparatos sobre los cielos de la ciudad que brindaron un espectáculo único.

Dragones, la Virgen del Carmen, la Esmeralda, fueron algunas de las figuras que los drones hicieron en el cielo iquiqueño.

Pero hubo un homenaje especial que emocionó a todos: Los drones hicieron el rostro del fallecido cantante nacional Tommy Rey, un ícono en estas fiestas de fin de año.

Más aún, el homenaje fue más simbólico porque en el escenario principal del evento, estaba el hijo de Tommy Rey y los integrantes de su banda.

Revive el show de drones: