El impasse entre diputados de la UDI y RN por la candidatura de Evelyn Matthei frente a José Antonio Kast

El diputado de RN, Andrés Celis, se refirió al debate sobre la carrera presidencial y la lista parlamentaria, cuestionando el desempeño del comando de Evelyn Matthei. En tanto, el parlamentario de la UDI, Jorge Alessandri, adelantó que "está dispuesta a un sacrificio muy grande por Chile". Tras la controversia que generaron sus declaraciones, ambos enfatizaron su respaldo a la candidatura de Matthei.

La polémica entre los candidatos Evelyn Matthei y José Antonio Kast se cerró luego de que la abanderada presidencial de Chile Vamos diera un paso atrás respecto de las acciones legales que anunció por los ataques en redes sociales que ha recibido en el contexto de su candidatura. Sin embargo, se abrió otro flanco, esta vez al interior de su propia coalición.

¿Qué paso?

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, planteó en Radio Universo que el desempeño de Matthei en las encuestas refleja que las decisiones tomadas en su comando “no han sido positivas”. Además, subrayó la importancia de un pacto parlamentario unitario.

“Una lista (parlamentaria) única significa ser realista en política, y si el candidato Kast está mejor aspectado que la candidata Matthei, yo creo que, al menos, él debiera ser el candidato del sector”, comentó Celis.

Tras sus dichos, el militante de RN aclaró: “Yo soy parte de Chile Vamos, pero no me pierdo. Primero está Chile, y necesitamos un Parlamento que le dé gobernabilidad a este país. Y en esto quiero ser sumamente claro: a segunda vuelta tenemos que apoyar a un solo candidato. También es un acto de generosidad que, si Matthei pasa a segunda vuelta, el Partido Republicano le dé ese apoyo. Como tampoco me pierdo en que, si finalmente quien pasa a segunda vuelta es el candidato Kast, va a tener todo mi apoyo”.

Por su parte, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri, manifestó en el programa Sin Filtros: “Para ser candidato a presidente, tú necesitas amar a Chile, y para hacer ese esfuerzo de gobernar Chile, también. Yo estoy seguro de que, llegado el momento, ella va a hacer lo mejor para Chile. Estoy pensando en una segunda vuelta, en una primera vuelta, en encuestas favorables y en encuestas adversas. Estoy seguro —y no me cabe duda— de que ella está dispuesta a un sacrificio muy grande por Chile”.

Sin embargo, Alessandri aclaró que sus palabras fueron sacadas de contexto y precisó: “Cuando decimos que Matthei está dispuesta a hacer grandes sacrificios por Chile, nos referimos a su trayectoria en el servicio público, a su capacidad de empujar los temas, a su liderazgo en Providencia, y por supuesto, a estos últimos meses en esta segunda candidatura presidencial”.