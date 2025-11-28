“El Gobierno tiene que actuar ya”: El llamado de Jara ante inmigrantes varados en la zona fronteriza entre Chile y Perú

La candidata Jeannette Jara, ante la situación de inmigrantes varados en la zona fronteriza entre Chile y Perú, deslizó un llamado al Ejecutivo: “Tiene que resolverse de inmediato y el Gobierno tiene que actuar ya. Necesitamos que exista una salida ordenada y segura de nuestro país”.

Durante la tarde de este viernes, la candidata del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, se refirió a la situación de los inmigrantes que permanecen varados en la zona fronteriza entre Chile y Perú.

A través de su cuenta de X, la exministra del Trabajo afirmó: “La situación en la frontera con Perú tiene que resolverse de inmediato y el Gobierno tiene que actuar ya. Necesitamos que exista una salida ordenada y segura de nuestro país. Este es un problema entre dos Estados, y la única forma de impedir que siga escalando es con una coordinación urgente y efectiva entre ambos”.

“Hay que actuar con decisión y rapidez, con soluciones concretas”, reiteró.

Desde la vereda contraria, su contendor en la carrera presidencial, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, emplazó al Presidente Gabriel Boric: “Estoy aquí en Ancud, en la Isla Grande de Chiloé. En el norte, en Arica, hay una situación muy compleja en el tema fronterizo. Usted lo sabe; si no se lo han informado, le pido que le diga a sus asesores que le informen la situación. Es tan grave que usted debería tomar hoy día un avión desde Punta Arenas hasta Arica y hacerse cargo personalmente de la situación”.

“Y a los inmigrantes irregulares en Chile, les digo que quedan 103 días para que salgan voluntariamente de nuestra patria. Si en algún momento quieren ingresar a Chile por la puerta, no pueden tener ninguna falta de irregularidad en nuestra nación. Si no salen voluntariamente, van a tener que salir posteriormente, cuando asuma la presidencia, con lo que tienen, con lo puesto”, remarcó.