“El futuro presidente Kast va a recibir una remuneración mucho mayor que la del presidente Boric”: Vallejo y críticas por “bono de desempeño”

La vocera de Gobierno recalcó que el cuestionado bono recibido por el mandatario se entrega desde 1998 y que "nunca existió una preocupación sobre los PMG de ningún presidente".

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la polémica surgida en los últimos días a raíz del pago de un bono PMG al Presidente Gabriel Boric, beneficio que se entrega desde hace casi 30 años.

Al respecto, durante la vocería de este lunes, Vallejo aseguró que “a mí lo que me llama profundamente la atención es que se haga una polémica artificial sobre los PMG que están vigentes en Chile desde 1998″.

“Nunca existió una preocupación sobre los PMG del expresidente Sebastián Piñera, ni de la expresidenta Michelle Bachelet, ni del presidente Ricardo Lagos, ni de ningún presidente, pero justo ahora se presenta como escandaloso el PMG porque se le entregó al presidente Gabriel Boric”, añadió la secretaria de Estado.

Del mismo modo, aseguró que “yo veo una intencionalidad política. Es evidente y, por respeto a la información, la integridad informativa es cuestión de ver la ley; o será que algunos desconocían la ley, pecaron de ignorancia o quisieron omitir abiertamente la legislación para instalar la idea de que el presidente se subió el sueldo. No hay nada más falso que eso, y no porque lo diga yo o lo diga alguna autoridad de gobierno, es cosa de revisar la legislación”.

Sueldo de Kast versus sueldo de Boric

Posteriormente, Vallejo se refirió a las remuneracines que reciben el actual mandatario y el futuro Presidente.

Sobre este punto, sostuvo que “me preocupa cómo finalmente se construye el debate político democrático en nuestro país en base a tergiversaciones, en base a desinformación, en base a fake news. Así no se respeta la democracia. Podemos tener diferencias, pero no cabe en ninguna circunstancia tergiversar la realidad u omitir arbitrariamente la legislación para instalar la idea de que hay un uso, un aprovechamiento en la fijación de las remuneraciones”.

En esta misma línea, la vocera aseguró que “el presidente Gabriel Boric es el presidente que menor remuneración ha recibido, menor que el presidente Sebastián Piñera, y va a ser menor que el futuro presidente José Antonio Kast, que va a recibir una remuneración mucho mayor que la del presidente Gabriel Boric”.

“¿Por qué no se dice eso? ¿Por qué hay intención de omitir esa información y poner solo el foco en el presidente Gabriel Boric? Queremos construir una ciudadanía crítica y la capacidad de reflexionar críticamente en torno a cómo se da el debate implica también rigurosidad, buscar la información, chequear, no dejarse engañar, no dejarse manipular por lo que se instala lamentablemente a través de redes sociales porque todos compiten por el clickbait, por tener más ‘me gusta’, por ver cómo se pega más fuertemente en el debate público”, sentenció.