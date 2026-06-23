“El Estado falló”: Ministro Arrau aborda asesinato de menor de 12 años en San Bernardo tras encerrona

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió al asesinato de un niño de 12 años en San Bernardo, ocurrido durante las últimas horas en medio de una encerrona.

Según los antecedentes preliminares, los sujetos desconocidos obligaron al menor y a su familia a bajar de su auto.

Sin embargo, el niño quedó atrapado en el cinturón de seguridad cuando el vehículo comenzó su marcha, motivo por el que fue arrastrado por varios kilómetros antes de ser abandonado junto al vehículo.

En este contexto, el ministro Arrau aseguró que “lo que ha ocurrido acá no es un hecho delictual más”.

En esa misma línea, apuntó que “cuando hay un hecho tan brutal como lo que hemos visto, donde en circunstancias tan violentas, delincuentes, asesinos, llevan a cabo este hecho, no solamente requiere las condolencias y el apoyo a las familias. Tiene que ser un llamado de atención a la sociedad”.

“Cuando muchas veces normalizamos este tipo de situaciones, tenemos que tomar, efectivamente, conciencia como país, que tenemos que hacer cambios profundos, en la actitud, en la forma en la cual enfrentamos a la delincuencia”, acotó.

Finalmente, aseguró que “es durísimo, es durísimo estar acá efectivamente reconociendo que en este caso el Estado falló. El Estado efectivamente, que tiene como rol primario garantizar la seguridad, la integridad física de las personas, falló”.