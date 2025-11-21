El emotivo reencuentro entre jóvenes rapanui y el Moai del Museo Británico: Cantaron tomados de las manos

"Para la delegación, estar frente al Hoa Haka Nana Ia fue un momento cargado de emoción y sentido espiritual: encontrarse con un ancestro lejos de su tierra e imaginar el retorno a su hogar", indicaron desde la subcomisión de desarrollo de la isla.

Una delegación del Ballet Cultural Kari Kari de Rapa Nui, protagonizaron un emotivo momento con Moai que permanece en el Museo Británico.

El encuentro se dio en el marco de su participación en la Asamblea General de la Organización Marítima Internacional (OMI).

“Aunque la visita no formaba parte de la agenda oficial, los jóvenes aprovecharon un espacio libre en su itinerario para acercarse al museo y reencontrarse con el ancestro. La gestión fue posible gracias a la Subcomisión de CODEIPA y Mau Hatu, y las conexiones institucionales que mantienen con el Museo Británico”, indicaron desde la subcomisión de desarrollo de la isla.

Agregaron que “la fecha tiene además un eco histórico: un día como hoy, el 20 de noviembre de 2018, el Consejo de Ancianos y CODEIPA realizaron de manera formal la primera solicitud de devolución del moai Hoa Haka Nana Ia. Para la delegación, estar frente al Hoa Haka Nana Ia fue un momento cargado de emoción y sentido espiritual: encontrarse con un ancestro lejos de su tierra e imaginar el retorno a su hogar”.