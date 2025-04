El día que el papa Francisco casó a una pareja chilena a bordo de un avión: “Puedo casar a quien quiera dónde quiera”

En enero del 2018, el sumo pontífice ofició una especial ceremonia en pleno vuelo a Iquique. Revisa los detalles.

Con la reciente muerte del Papa Francisco, comienzan a emerger algunas de las anécdotas más singulares que marcaron su pontificado.

Cercano, espontáneo y muchas veces impredecible, Jorge Mario Bergoglio rompió con numerosos protocolos durante su papado, dejando una importante huella.

Una de las historias más insólitas ocurrió en 2018, en pleno vuelo durante su visita a Chile, cuando sorprendió al realizar una inédita acción: ofició un matrimonio.

“Puedo casar a quien quiera dónde quiera”

Todo pasó en enero de 2018, durante la visita de Francisco I a Chile, específicamente mientras se trasladaba en avión desde Santiago a Iquique, en la Región de Tarapacá.

Fue en medio del viaje que Carlos Ciuffardi y Paula Podest Ruiz, ambos entonces tripulantes de cabina de la aerolínea LATAM, le pidieron al sumo pontífice la bendición de su matrimonio.

La pareja estaba casada, pero solo por el civil. Su ceremonia religiosa se había suspendido indefinidamente luego de que el terremoto del 2010 destruyera la parroquia en la que se haría.

#FranciscoEnChile celebra el matrimonio ❤️ de Carlos🤵 y Paula👰, dos tripulantes de cabina de @Latam sobre el #VueloDeFrancisco. Se levanta el acta canónica de inmediato, con firma de @ElPapaEnChile, de los novios y el testigo. 🎊🎉🇻🇦🇨🇱 pic.twitter.com/VmZfkdRBWS — Diocesano (@espaliat) January 18, 2018

Tras oír su historia, el sumo pontífice aceptó realizar la ceremonia. “Yo soy el guardián del espíritu santo y si el espíritu santo te trajo acá frente a mí con tu esposa y me estás contando esta historia, yo tengo que darle un cierre a esto”, respondió, según contó Ciuffardi a CHV.

“Yo me enojé con Cristo el día en que no pude casar, pero que el Papá me tapó la boca y nos pregunta: ¿ustedes se quieren casar? Y él nos dice: ‘yo los caso aquí y ahora. Yo soy el Papá, puedo casar a quien quiera dónde quiera. Traiga un testigo’. Y fue Ignacio Cueto, uno de mis jefes esa época y que hoy es mi compadre”, agregó.