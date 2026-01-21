El día en que Gabriel Boric mandó a “la cresta” al nuevo ministro de Agricultura de José Antonio Kast

Todo ocurrió en 2016, durante una sesión de la Cámara de Diputados donde se analizó la muerte de la menor Lissette Villa al interior de un recinto del Sename.

La noche de este martes, el presidente electo José Antonio Kast oficializó a los integrantes de su gabinete que llegarán con él a La Moneda el próximo 11 de marzo.

Uno de los nombres más bullados fue el de Jaime Campos, quien llegó a la cartera de Agricultura. El nuevo secretario de Estado fue por años un hombre fuerte de la exConcertación, siendo ministro en los gobierno de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos.

Bueno, justamente cuando estaba en la cartera de Justicia, en Bachelet II, Campos protagonizó un encontró con el entonces diputado y actual Presidente de la República, Gabriel Boric.

Todo ocurrió en 2016, durante una sesión de la Cámara de Diputados donde se analizó la muerte de la menor Lissette Villa al interior de un recinto del Sename.

En dicha oportunidad, Campos hizo un desafortunado comentario sobre la residencia en que la menor falleció.

“El domingo fui a conocer el centro Galvarino donde murió esta niña Lissette. En base a las informaciones de prensa y a lo que dicen algunos parlamentarios pensé encontrar un orfelinato de esos que narraba Charles Dickens en las novelas del 1800 y no encontré eso. Encontré un centro ordenado, limpio, pequeño, no vi los hacinamientos que algunos le atribuyen y, perdónenme, tenía hartas más comodidades que las comodidades que yo tuve en el internado Liceo de Hombres de Talca”, afirmó el entonces secretario de Estado.

La última frase enfureció al diputado Boric, quien arremetió con todo contra el titular de Justicia.

“Me parece insólito que dejemos pasar lo que acaba de decir el ministro (…) Si esto tiene que ser un debate, que venga un ministro de Estado a decirnos de que el centro donde murió Lissette es mejor que el internado donde él estudió, que se vaya a la cresta”, sostuvo Boric.