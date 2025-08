El debate tras el fin de la tarjeta de coordenadas: Solo el 5% de las personas mayores ha tenido capacitación digital en Chile

El director ejecutivo de Conecta Mayor UC, Eduardo Toro, se refirió al debate generado por la norma emitida por la CMF que elimina el uso de tarjetas de coordenadas como método de autenticación. En conversación con CNN Chile, advirtió que “sistemáticamente vamos excluyendo a las personas mayores de distintos espacios y, en este caso, la tecnología y la banca se están sumando a esto”.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se refirió al debate que ha generado la norma que elimina el uso de tarjetas coordenadas como método de autenticación.

El director de Supervisión de Conducta de Mercados de la CMF, Daniel García, señaló en CNN Chile que el organismo “monitorea que las instituciones financieras implementen todas las medidas necesarias para garantizar a sus clientes y usuarios el acceso permanente y continuo a sus productos y servicios financieros”.

“Como CMF, hemos requerido informar respecto de cómo las entidades han comunicado la implementación de estos ajustes a sus clientes, de manera que las personas puedan seguir utilizando de forma confiable y segura sus productos financieros”, complementó.

Por su parte, el gerente general de la Asociación de Bancos, Luis Opazo, afirmó que “entendemos que esto ha generado un grado importante de inquietud entre nuestros clientes, especialmente las personas mayores y aquellos que están menos familiarizados con los medios digitales”.

Y enfatizó: “Creemos que es importante que nuestras regulaciones, especialmente en este tipo de medidas, busquen un equilibrio entre seguridad, pero también que permitan un adecuado uso por parte de los clientes y respondan a las distintas realidades en materia de pagos”.

El director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, remarcó que son las instituciones financieras las que tienen el deber de informar de manera clara y oportuna sobre los nuevos métodos, y también de ofrecer un apoyo personalizado cuando existan dudas o dificultades por parte de los consumidores.

“Los consumidores tienen derecho a recibir una atención inclusiva, a ser orientados, a ser informados y a no enfrentar discriminación al momento de operar con sus medios de pago”, aclaró.

El director ejecutivo de Conecta Mayor UC, Eduardo Toro, manifestó que, en el proceso de transición, ha faltado inclusión.

“No hemos considerado a personas que no es que no quieran ser parte, sino que no les hemos dado la oportunidad de ser parte. Solo el 5% de las personas mayores ha accedido a capacitación digital en Chile. Entonces, ¿cómo después podemos exigirles que se suban a esta era digital si no les hemos dado los espacios para aprender? Sistemáticamente los vamos excluyendo de distintos espacios y, en este caso, la tecnología y la banca se están sumando a esto”, concluyó.