El cruce entre Boric y diputada electa republicana por la respuesta del Gobierno ante los incendios forestales en Biobío

Paz Charpentier acusó que es falso lo afirmado por el mandatario sobre los trabajos para la reconstrucción tras los incendios en la zona.

El presidente Gabriel Boric respondió a Paz Charpentier, diputada electa del Partido Republicano, tras las críticas por la acción del Gobierno ante los incendios forestales en la Región del Biobío.

Charpentier fue elegida diputada por el distrito 20, que incluye las comunas de Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé.

En un video publicado en redes sociales, comentó que “el presidente ha dicho que la crisis que afecta a la Región del Biobío ha sido abordada de manera oportuna, rápida, con celeridad. Esto no es así (…) Veo con preocupación desde hace tres días, en terreno, que lo que ha dicho el presidente es falso; veo con preocupación que nuestra región se transforme en un segundo Valparaíso”.

“Muchos no dimensionan lo que sucede aquí; esta es la crisis más grave que ha ocurrido en nuestra región desde el 2010, desde el terremoto y posterior tsunami. ¿Quién se preocupa de las familias? El gobierno central ha dejado mucho que desear“, dijo la parlamentaria electa, entre otras cosas.

De esa manera, el mandatario respondió al video y afirmó que “mientras funcionarios de CONAF y bomberos combaten el fuego, municipios están con su gente, MOP retira escombros, desarrollo social aplica fichas para entregar apoyos económicos, senapred instala casas de emergencia, salud pone vacunas y asiste psicológicamente, SML identifica cuerpos, Fuerzas Armadas y Carabineros aseguran el orden público, Ministros, subsecretarios, gobernadores, alcaldes, concejales, delegados y seremis trabajan 24/7, y la solidaridad se despliega por todo Chile, una diputada aprovecha la tragedia para criticar vestida de campaña promocionándose a ella misma. Juzgue usted”.