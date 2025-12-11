El cierre de campaña de Jara en Puente Alto y el flanco que abrió con sus dichos sobre María Corina Machado

En el último tramo del segundo tiempo de la carrera presidencial, la candidata Jeannette Jara realizó un acto de cierre de campaña en la comuna de Puente Alto, donde hizo un llamado a los votantes indecisos de cara a los comicios del 14 de diciembre. Esto, en un contexto donde sus declaraciones sobre Machado han generado reacciones a la interna de su comando.

(CNN en Español/ CNN Chile) —La candidata del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, realizó su acto de cierre de campaña en la Región Metropolitana con una actividad en Puente Alto, donde enfatizó sus principales ejes programáticos: salud, seguridad, vivienda y levantamiento del secreto bancario.

“Hace tres semanas ganamos la primera vuelta presidencial. Y solo quiero recordarles que los agoreros del pesimismo decían que en Chile iban a ser dos candidatos de apellido alemán los que pasarían a segunda vuelta. En definitiva, hemos tenido un año en el que sacamos una reforma previsional, ganamos las elecciones primarias, ganamos la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Y este domingo, ganaremos las elecciones en Chile”, subrayó.

Durante su discurso, hizo un llamado a los votantes indecisos a informarse sobre el proceso electoral. También puso énfasis en la memoria y los derechos humanos, además de otras propuestas que decidió recoger de diferentes candidaturas, como la eliminación del IVA a los medicamentos y el “pie cero” para la primera vivienda de familias jóvenes.

Asimismo, prometió que, en caso de resultar electa, concretaría 100 intervenciones barriales con unidades especializadas para “desmantelar los lugares donde se vende y almacena droga” y recuperar los espacios públicos.

También anunció que presentaría al Congreso una reforma al sistema de nombramiento de jueces, notarios y conservadores de bienes raíces.

Sin embargo, este último tramo de la carrera presidencial no ha estado exento de controversias.

“Sé que ha tenido intentonas golpistas”

El martes 9 de diciembre, en el debate presidencial de Anatel, la exministra del Trabajo fue consultada en la antesala de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado. Ante la pregunta, respondió: “Yo no me creo el árbitro, el jurado de la gente que está entregando el Premio Nobel. Ellos ya se lo entregaron (…) Lo valoro, me parecen importantes las mujeres con su liderazgo político”.

Respecto a la manifestación realizada en la capital de Noruega, donde cerca de 200 personas protestaron en contra de que Machado recibiera el galardón, sostuvo: “La decisión fue de la Academia Sueca. Lo que puedo decir es que en mi Gobierno mi prioridad va a estar puesta en solucionar los problemas en Chile. Es evidente que existen opiniones distintas sobre Machado; yo no la conozco, solo sé lo que llega por televisión y sé que ha tenido intentonas golpistas, así como ha tratado de promover elecciones libres. No es una posición en la que yo pudiera sentirme autorizada para dar una respuesta de fondo”.

Al ser interpelada por José Antonio Kast sobre su referencia a una “intentona golpista”, afirmó que lo dijo basándose en lo que han reportado los medios de comunicación, mientras que otras posturas señalan que Machado ha intentado llegar al poder a través de procesos electorales.

Reacciones en el comando

Esta declaración generó reacciones al interior del comando de Jara. Uno de sus voceros, el exministro Francisco Vidal, señaló que “hubiera preferido no pronunciarme sobre eso”. A su vez, la secretaria nacional de la DC, Alejandra Krauss, también comentó el tema y destacó el rol que ha tenido Machado como opositora al régimen de Nicolás Maduro.

Tras la controversia que generaron sus dichos sobre Machado, la abanderada comentó desde la Región de Coquimbo, en la antesala de su cierre de campaña, durante un punto de prensa: “Es muy importante que en Venezuela vuelva la democracia. Lo he señalado bastante directamente, aunque muchos se esfuercen en decir lo contrario. Desde el día 1 en que fui proclamada candidata a las primarias he sido bien clara: en Venezuela tiene que haber democracia. Es importante, entre otras cosas, para detener el flujo migratorio en nuestro país”.

Críticas de “golpismo” y narrativa chavista

El 11 de abril de 2002 Hugo Chávez es derrocado mediante un golpe de Estado tras una multitudinaria marcha que intentó llegar al Palacio de Miraflores para exigir su renuncia. Pedro Carmona Estanga, presidente de la asociación gremial Fedecámaras, se autojuramenta como presidente de Venezuela. El golpe dura 48 horas. Militares leales a Chávez logran reponerlo en el cargo.

En el artículo publicado por la BBC María Corina Machado, la acusada de un plan magnicida en Venezuela, mencionan el argumento del chavismo sobre el que se le cuestiona a la exdiputada, que tiene que ver con haber sido firmante del denominado “Decreto Carmona” (mediante el cual se establecía el gobierno de facto del empresario Carmona y se suspendía de sus cargos a los diputados a la Asamblea Nacional y a los miembros de los poderes públicos).

A esto se suman las críticas más recientes del régimen de Maduro sobre las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que ella ha desconocido el resultado y ha dado como ganador a Edmundo González. No obstante, hasta hoy el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha transparentado el acta de los comicios presidenciales.