El chileno que se hizo socio (y amigo) de Sydney Sweeney: “Hablamos por WhatsApp casi todos los días”

Rodrigo Larraín asesora comercialmente a la actriz estadounidense, e incluso ella lo ha llevado a conocer a su familia en Florida.

En medio del lanzamiento de la nueva línea de lencería de Sydney Sweeney, se dio a conocer un llamativo vínculo que tiene la actriz norteamericana con un chileno.

Según lo informado por Diario Financiero, uno de los colaboradores en su gestión de marca es el chileno Rodrigo Larraín, creador de RLA Studio.

Larraín comenzó a trabajar con Sweeney a raíz de una colaboración con su entonces pareja, Jonathan Davino, cuando necesitaba que crearan un logo para su empresa.

Luego de varias gestiones, finalmente en 2024 le comentaron que la actriz buscaba lanzar una marca de ropa, junto con los conceptos de marca que querían trabajar.

Desde entonces, Larraín la ha asesorado comercialmente en sus negocios, tal como ocurrió con el reciente lanzamiento de la marca SYRN, de lencería.

Consultado sobre cómo es su relación con Sweeney, Larraín relata que “hablamos casi todos los días por WhatsApp o por teléfono, “¿qué te parece esto?” “¿qué te parece esto otro?” Hemos formado una amistad“.

“Me ha invitado a su casa en Florida, incluso he conocido a su mamá, a su abuela. Y ha sido bastante divertido. Ella es una persona totalmente normal, muy inteligente, y con las cosas muy claras. Es una celebridad, obviamente, high profile, pero cuando estoy conversando con ella, la veo mucho más como una empresaria que como una actriz. Me ha tocado ir a sus avant premiere y es muy gracioso los paparazzis, la fiebre que hay por ella. Merecido totalmente”, añadió.