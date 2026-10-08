El análisis de Schalper sobre la eventual candidatura de Bachelet: “Se va a transformar en una especie de dique de contención para el surgimiento de nuevos liderazgos”

El diputado y el jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, se refirió al anuncio de la expresidenta Michelle Bachelet sobre una eventual candidatura presidencial.

En conversación con Radio Agricultura, Schalper afirmó que la posible candidatura de Bachelet “la va a obligar a ella a volver a involucrarse en los temas nacionales“.

“Amparada en esta cosa internacional, ella no se metía en los debates nacionales porque era una figura internacional. Bueno, aparentemente ya ha tomado la decisión de tomar el liderazgo de la oposición y, por lo tanto, involucrarse en temas nacionales”, añadió.

“Yo lo que aspiro es que aquellas personas que toman liderazgo dentro de la oposición contribuyan a que las agendas de Estado salgan adelante“, continuó.

El diputado hizo una dura crítica: “Si solamente se van a juntar para aplaudirse entre ellos y el día que hay que poner los votos para sacar adelante los temas importantes, no van a hacer una contribución, creo que quedan al debe”.

Bajo esta línea advirtió que “Yo creo que lo que va a ocurrir es que la expresidenta se va a transformar en una especie de dique de contención para el surgimiento de nuevos liderazgos” y agregó que “va a ser muy difícil que liderazgos jóvenes puedan emerger y, por lo tanto, yo creo que eso va a tener un efecto no deseado de estancar la renovación política”.

Asimismo, el diputado recordó la participación de la exmandataria en la franja del Apruebo y en la candidatura de la excandidata presidencial Jeannette Jara y sostuvo que “ya ha tenido participación en escenarios electorales y los resultados han sido desfavorables”.