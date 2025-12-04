El 87% de las chilenas declara haber sufrido violencia, pero 3 de cada 10 mujeres no la identifica como tal

La primera edición del Índice de Concientización sobre la Violencia hacia las Mujeres en Chile reveló una brecha entre la experiencia real de violencia y la capacidad de reconocerla.

Recientemente se dio a conocer la primera edición del Índice de Concientización sobre la Violencia hacia las Mujeres en Chile.

Dicho sondeo arrojó que un tercio de las mujeres no identifica espontáneamente como violencia situaciones que han experimentado, aun cuando el 87% reconoce haber vivido episodios de violencia de género cuando estos se describen de forma guiada.

El estudio, elaborado por Fundación Instituto Natura y Avon, encuestó a 629 personas mayores de 18 años en todo el país y los resultados muestran un bajo nivel de reconocimiento, información y reacción frente a la violencia, tanto en mujeres que la han experimentado como en su entorno cercano.

Un 70% de la población declara tener poca o ninguna información sobre cómo ayudar a una mujer que enfrenta violencia, mientras que el 47% percibe que las leyes de protección son poco o nada efectivas y casi la mitad desconoce los servicios públicos de denuncia y apoyo existentes.

Carola Rebolledo, gerenta de Fundación Instituto Natura Chile, señala sobre el estudio que “el hecho de que tantas mujeres no reconozcan situaciones de violencia que han vivido revela un problema estructural: la violencia sigue normalizada, invisibilizada y, en muchos casos, mal entendida. Este Índice busca poner luz sobre esas brechas y convertirse en una herramienta para impulsar cambios reales”.

Del mismo modo, se reportó que el 57% de las personas conoce a alguien que ha vivido violencia de género; el 54% de las mujeres declara haber sufrido discriminación o violencia por su género y cuando las situaciones se describen detalladamente, ese porcentaje asciende al 87%.

Entre las mujeres que enfrentaron violencia, solo 25% pidió ayuda a un familiar, 24% recurrió a amistades y apenas 9% buscó apoyo en un servicio público especializado.

Asimismo, 23% no buscó ningún tipo de ayuda, principalmente por miedo, desconfianza institucional o desconocimiento sobre cómo actuar.

El Índice -que combina cognición, actitud y percepción- posiciona a Chile en un nivel medio–bajo, con solo el 18% de la población alcanzando niveles altos o muy altos de concientización sobre la violencia hacia las mujeres.

En esta primera edición del Índice de Concientización, la Fundación Instituto Natura, con el apoyo de la agencia especializada Quiddity, entrevistó en Chile a 629 hombres y mujeres mayores de 18 años. Las entrevistas se realizaron de manera presencial y online entre junio y agosto de 2025, contemplando variables de clase social, nivel educativo e ingresos familiares.