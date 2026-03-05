“El 4 de septiembre fue muy duro”: Presidente Boric reconoce que uno de los momentos más complejos fue el triunfo del Rechazo

El Presidente Gabriel Boric hizo un balance de los triunfos y los momentos más complejos que enfrentó durante su Gobierno. En ese contexto, señaló que los resultados del Plebiscito Constitucional de 2022 le dolieron y lamentó no haber podido legislar el proyecto de sala cuna, explicando que la derecha solicitó tramitarlo "después de las elecciones presidenciales".

El Presidente Gabriel Boric reflexionó sobre los principales logros y fracasos durante su mandato, destacando la aprobación de la reforma a las pensiones, que tanto la oposición como el oficialismo votaron a favor, y lamentó el triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022.

En una entrevista con 24 Horas, el Mandatario destacó que uno de sus principales orgullos es la reforma al sistema previsional, que aumenta las jubilaciones actuales y futuras, además de la legislación del Copago Cero en Fonasa.

En relación con los fracasos de su gobierno, lamentó no poder tramitar el proyecto de Sala Cuna, señalando que existían consensos técnicos para aprobarlo, pero que la derecha pidió tramitarlo “después de las elecciones presidenciales”.

En la misma línea, se refirió al Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), señalando que la oposición no llegó a un acuerdo para que se legislara, lo que provocó que el proyecto no avanzara, porque —según indicó— el oficialismo es “minoría legislativa” y “no hubo voluntad por parte de la derecha para sacarlo adelante”.

Agregó que los resultados del Plebiscito Constitucional de 2022, en el que ganó la opción del Rechazo y se mantuvo la Constitución vigente, fue una de las cosas que más le dolió.

“El 4 de septiembre fue muy duro. Y fue duro porque implicó tomar conciencia de que el proceso constituyente había llegado a unos niveles de desconexión con la mayoría de la ciudadanía de Chile y que nosotros habíamos apoyado, que afectó directamente al centro de flotación del gobierno en ello”, declaró.

Finalizó diciendo que considera que la promulgación de la Ley TEA es uno de los logros significativos durante su mandato.

“Hay muchas familias en Chile que tienen en su núcleo familiar alguna persona con TEA, que durante mucho tiempo fueron invisibilizadas, no diagnosticadas y discriminadas. Cuando se logra promulgar esa ley (…) hubo una sensación de aquí estamos, existimos, y una mejora en las condiciones tanto de diagnóstico como de tratamiento”, concluyó.