Efectos de la eliminación del feriado bancario: Sindicatos advierten “paralización del sector de ser necesario”

Los gremios no solo han advertido movilizaciones, sino que también presentaron una solicitud de dictamen ante la Dirección del Trabajo con el objetivo de revertir esta medida, pues consideran que “no tiene mandato legal para eliminar un derecho laboral”.

La Confederación Nacional de Sindicatos de la Rama Bancaria, dependiente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), junto con la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero, manifestaron su rechazo a la nueva norma de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que pone fin al feriado bancario.

En este contexto, los gremios no descartaron “comenzar la preparación para una paralización del sector de ser necesario” y enfatizaron que “podemos revertir esta situación negándonos a atender al público los días 31”.

La presidenta de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero, Andrea Riquelme, hizo un llamado a los trabajadores para que “se afirmen en sus sindicatos y no cedan ante la presión de firmar nuevos contratos laborales frente a la jornada extendida”.

Además, según informó Emol, los sindicatos presentaron una solicitud de dictamen para revertir este cambio ante la Dirección del Trabajo (DT). Aseguraron que “la normativa generada por la CMF no puede aplicarse en lo relativo a la jornada laboral de los trabajadores bancarios”, debido a un “acuerdo tácito” que protege los derechos de más de 60 mil trabajadores.

Finalmente, reiteraron que la CMF carece de facultades legales para modificar políticas públicas relacionadas con el feriado bancario, señalando que “no tiene mandato legal para eliminar un derecho laboral”. Destacaron que la supresión del feriado bancario y la posibilidad de extender la jornada laboral, incluso con apertura los sábados, “no fue discutida en el Congreso ni aparece en el texto ni antecedentes del proyecto de ley”.