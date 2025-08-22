País Caso Ojeda

EE.UU. aprueba extradición de “El Fresa”, presunto operador logístico en crimen de Ronald Ojeda

Por CNN Chile

22.08.2025 / 18:55

Según la Fiscalía, Benítez formaba parte del engranaje logístico de la operación criminal atribuida a la célula Los Piratas de Aragua, siendo responsable del resguardo y entrega de vehículos utilizados en el delito.

El ciudadano venezolano Edgar Javier Benítez Rubio, conocido como “El Fresa”, será extraditado desde Estados Unidos a Chile, luego de que el Departamento de Estado norteamericano aprobara el requerimiento presentado por la justicia.

Benítez, detenido en febrero de este año en South Bend, Indiana, está imputado por los delitos de asociación criminal, receptación y secuestro con homicidio, en el marco de una investigación liderada por el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

La indagatoria lo vincula directamente con la logística del secuestro y posterior asesinato del exteniente, ocurrido en Chile.

Con Benítez, ya son 12 los imputados identificados por la Fiscalía como participantes del crimen contra Ronald Ojeda.

La vinculación de “El Fresa” en el crimen

Según antecedentes del Ministerio Público, dos días antes del secuestro, Benítez entregó un vehículo a otro involucrado en la operación, recogió La Tercera.

También se le responsabiliza del resguardo y distribución de automóviles utilizados por la organización criminal, varios de ellos con placas falsas. Uno de estos, un Chevrolet Spark, ha sido asociado a otros secuestros en el país.

Tras el crimen, “El Fresa” habría abandonado Chile por un paso no habilitado, junto a otro imputado identificado como Yankel Ulloa Ledezma.

