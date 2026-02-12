País Caso Muñeca Bielorrusa

Eduardo Lagos, implicado en Caso Muñeca Bielorrusa, seguirá en prisión preventiva: Tribunal rechazó solicitud de defensa

La decisión se produjo tras la audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que la defensa del jurista había solicitado reemplazar la prisión por una medida menos restrictiva.

El abogado Eduardo Lagos permanecerá en prisión preventiva, según resolvió este jueves el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la investigación del Caso Muñeca Bielorrusa.

La decisión se produjo tras la audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que la defensa había solicitado reemplazar la prisión por una medida menos restrictiva.

Aunque el tribunal rechazó la solicitud de la defensa, la jueza Michell Ibacache acogió parcialmente uno de los planteamientos y declaró ilegal la declaración que Lagos entregó los días 6 y 7 de enero dentro del proceso.

Cabe recordar que la exjueza de la Corte Suprema Ángela Vivanco y el abogado Mario Vargas, quien representaba al consorcio Belaz-Movitec junto a Lagos, también permanecen bajo prisión preventiva. Todos están siendo investigados por la Fiscalía.

