Eduardo Artés asegura que no apoyará a Jeannette Jara en eventual segunda vuelta si no cambia programa de Gobierno

Por CNN Chile

16.11.2025 / 12:56

"No queremos más del neoliberalismo, llámese oficialismo o llámese ultraderecha, ambos son neoliberales", afirmó el candidato.

El candidato presidencial Eduardo Artés afirmó que no apoyará a Jeannette Jara en una eventual segunda vuelta si es que ella no cambia su programa de Gobierno.

Antes de ejercer su voto en las elecciones 2025, el abanderado fue consultado sobre si ofrecería su apoyo a la candidata del oficialismo, respondiendo que “va a ser muy simple, tiene que cambiar su programa”.

Si no incluyen aspectos del programa de Artés, será “más de lo mismo, para puro neoliberalismo día y noche no, estamos cansados. No queremos más del neoliberalismo, llámese oficialismo o llámese ultraderecha, ambos son neoliberales”.

El profesor también recordó que la militante comunista ya cambió su programa durante las primarias. Cuando “planteaba la recuperación, la renacionalización del cobre, por ejemplo, lo retiró de una”.

En ese sentido, dijo que si incorpora esa propuesta de nuevo, junto con darle “libertad a los presos políticos, seguridad alimentaria y podemos conversar”.

De todos modos, descartó tajante que se integre a un eventual Gobierno de Jara, incluso si lo llamaran para ser parte de este.

