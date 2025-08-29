Duro revés para Natalia Valdebenito: Corte de La Serena le ordena no realizar rutina de humor sobre tragedia de El Teniente

El tribunal de alzada decretó una orden de no innovar mientras se tramita el fondo del recurso de protección presentado contra la humorista.

La Corte de Apelaciones de La Serena provocó un duro revés para la humorista Natalia Valdebenito, a raíz de un chiste sobre la tragedia de un grupo de mineros ocurrida en El Teniente a finales de julio.

Esto, en medio del recurso de protección presentado por familiares de unas de las víctimas fatales, quienes acudieron ante la justicia por los dichos de Valdebenito.

En una de sus rutinas, la humorista había señalado que ella era “la única persona contenta de que pasara lo de los mineros“.

Por este motivo, la Corte de La Serena acogió la orden de no innovar solicitada por los recurrentes, mientras revisa el fondo del recurso presentado.

En este sentido, el tribunal de alzada estimó que “la recurrida deberá, mientras se tramita la presente acción, abstenerse de realizar mofas o rutinas de humor, en espectáculos públicos, que utilicen como base la tragedia ocurrida el día jueves 31 de julio de 2025 en la mina El Teniente, del mismo tenor a las que son materia del recurso, por cualquier vía”.