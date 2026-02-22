Dura respuesta de la Embajada de China a la sanción de EE.UU. contra Chile: “Demuestra un desprecio por la soberanía”

Desde la delegación dimplomática ubicada en suelo chileno además aseguraron que "la mayor amenaza externa que enfrentan los países latinoamericanos no es nadie sino Estados Unidos".

A través de un comunicado, la Embajada de China en Chile se refirió a las sanciones que dio a conocer el pasado viernes el gobierno de Estados Unidos contra autoridades chilenas vinculadas a las telecomunicaciones.

Esto, a raíz de las negociaciones del Gobierno de Gabriel Boric con China por la posible implementación de un cable transoceánico que conecte Sudamérica con Asia.

En este contexto, desde la delegación diplomática indicaron que “con esta acción, Estados Unidos vuelve a ponerse en posición de dominante en el hemisferio occidental y en contradicción con los intereses de los países de esta región”.

“Como es sabido, la mencionada ‘infraestructura crítica de telecomunicaciones’ se refiere al proyecto en curso de preparación de cable óptico submarino transpacífico Chile-China, lo cual fortalecerá la capacidad de comunicaciones de Chile con su mayor socio comercial, China, y con el centro económico mundial que es Asia, consolidando el liderazgo regional de Chile en la economía digital y las redes internacionales de comunicación. Este proyecto está basado en las necesidades de ambas partes, concuerda con la voluntad y responde a los intereses de ambos países. Los tres funcionarios chilenos que apoyan y promueven este proyecto han actuado fieles a los intereses nacionales de Chile y a sus virtudes profesionales; ellos merecen respeto y aprecio”, añadieron.

Del mismo modo, aseguran que “la sanción implementada por la parte estadounidense a ellos demuestra un obvio desprecio por la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales de Chile, y exhibe su naturaleza hegemónica y despótica, lo cual ha provocado profunda desaprobación y fuerte rechazo. El proyecto de cable submarino transpacífico Chile-China nunca socava los intereses de terceros países. Estados Unidos, obstaculizando este proyecto con acusaciones infundadas, no tiene otra intención que mantener su monopolio de las telecomunicaciones internacionales”.

En esa misma línea, desde la embajada sostuvieron que “se ve obviamente que Estados Unidos procura continuar espiando y robando información a otros países con los cables ópticos bajo su control. China confía en que los chilenos podrán identificar el verdadero objetivo de Estados Unidos, rechazarán el acoso y defenderán con firmeza la dignidad nacional, los intereses de desarrollo soberano y la autonomía de elegir socios de cooperación”.

Finalmente, aseguraron que “la mayor amenaza externa que enfrentan los países latinoamericanos no es nadie sino Estados Unidos. Quien siembra vientos recoge tempestades; lo que ponen en manifiesto las amenazas incesantes de Estados Unidos no es la fuerza de hegemonía, sino la debilidad. Tarde o temprano, los países latinoamericanos acabarán ‘hartos’ del acoso estadounidense. Cuanto antes esta superpotencia abandone la mentalidad hegemónica y trate a otros países con igualdad, más beneficio se generará para la seguridad, el desarrollo y la prosperidad de las naciones de esta región, así como para la imagen internacional de Estados Unidos”.