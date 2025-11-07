“Ducha para los zurdos” y “dieta para el Estado y para mí”: Las frases de Johannes Kaiser en La Serena

En el evento, además, lanzó una advertencia al Presidente Gabriel Boric y le advirtió que podría llevar a cabo acusaciones constitucionales en su contra.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, participó de una actividad de campaña en la Región de Coquimbo.

En dicho evento, el diputado realizó una serie de afirmaciones y compromisos en casos de llegar a La Moneda. Uno de ellos, es del endurecer las penas ante delitos: “Si usted se roba un Super 8 se va a ir preso por cinco días”.

Pero no fue lo único, ya que tuvo dardos para la izquierda, el manejo del Estado y realizó una advertencia al Presidente Gabriel Boric.

“Aunque no les guste, aunque no les guste a esa izquierda caviar que pasó de la sala cuna a la sala del colegio, a la sala de la universidad, de la sala de la universidad, a la sala del congreso. Pero en nuestro país vamos a volver a generar riqueza con trabajo y no viviendo del Estado. Esa es la manera en que los países avanzan. Y les vamos a dar y les vamos a dar dos cosas que no quieren. Les vamos a dar, a los zurdos les vamos a dar un trabajo y una ducha”, señaló.

Kaiser planteó, también, que “en nuestro país hay dos cosas que se van a poner a dieta, yo y el Estado. Porque lo necesitamos corriendo, lo necesitamos activo, lo necesitamos sirviéndole a ustedes”.

En el evento, además, lanzó una advertencia al Presidente Gabriel Boric. “Al señor presidente de la República, una recomendación ahora con la ley de presupuesto. No se le ocurra hacerle daño al pueblo de Chile solamente para dañar al próximo gobierno”, planteó.

Y agregó: “Si lo hace, vamos a perseguir las responsabilidades que correspondan, políticas y de todo tipo. Si la gente en Chile le da a la actual oposición y especialmente al Partido Nacional Libertario suficientes parlamentarios y senadores, nosotros vamos a iniciar las acciones constitucionales que sean necesarias en el caso que después con la auditoría identificamos identifiquemos responsabilidades políticas a perseguir. Y les puedo asegurar que vamos a perseguir esas responsabilidades políticas, señor presidente”.