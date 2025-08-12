DT sepulta polémico certificado laboral que detallaba licencias médicas de trabajadores: Apuntó a que podría provocar “discriminación”

La Dirección del Trabajo cuestionó la exigencia de requisitos que "no dicen relación con la capacidad e idoneidad de una persona en relación a las funciones a cumplir".

Este lunes, la Dirección del Trabajo (DT) se pronunció respecto a un polémico certificado laboral elaborado por la empresa Cualiffy, que fue ampliamente criticado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Dicha organización pidió el pronunciamiento de la DT respecto al certificado que incluía licencias médicas, empleadores previos y el historial de juicios laborales de cada trabajador.

Respecto a esta situación, la Dirección del Trabajo sostuvo que “no resulta jurídicamente procedente” que el empleador considere antecedentes comerciales, de salud, penales, judiciales, infractores y sindicales de trabajadores y trabajadoras.

En esa línea, el pronunciamiento firmado por el director nacional del Trabajo, Pablo Zenteno, señala que “la exigencia de requisitos, información o certificados que den cuenta de antecedentes que no dicen estricta relación con la capacidad e idoneidad de una persona en relación a las funciones a cumplir, constituye una vulneración a la garantía del derecho a la no discriminación, tanto en el contexto de las ofertas de empleo, las relaciones laborales y su término”.

“Ningún empleador puede hacerse valer de estos antecedentes a fin de tenerlos en consideración para la contratación o para la evaluación del desempeño laboral, salvo que los mismos incidan en la capacidad o idoneidad personal del postulante o trabajador para el desarrollo del empleo”, acotó el organismo.