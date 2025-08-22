DT recuerda en medio de heladas: “El deber legal de los empleadores es proteger la vida y salud de los trabajadores”

Para estos días hay pronosticadas heladas en diversas regiones del país, por lo que la DT recordó los deberes que tienen los empleadores.

Este viernes, la Dirección del Trabajo (DT) recordó los deberes de los empleadores y empleadoras a propósito de las bajas temperaturas que golpean diversas zonas del país.

La Dirección Meteorológica emitió un aviso meteorológico por heladas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, de O’Higgins y el Maule, las se presentará desde madrugada del sábado hasta la mañana del domingo 24.

¿Qué dijeron desde la Dirección del Trabajo por las heladas?

La DT partió recordando que, según el artículo 184 del Código del Trabajo, los empleadores “están obligados a tomar todas las medidas para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores”

En esta línea, el organismo hizo un llamado a los empleadores y empleadoras a tomar medidas para “proteger a trabajadores del frío intenso que puede afectar a gran parte del territorio nacional”.

“El/la empleador/a deberá proporcionar trabajadores/as, libres de todo costo, ropa de protección que corresponde a pantalón, parka, gorro, guantes y zapatos, o un sistema integrado tipo overol, todo confeccionado en tela para otorgar aislamiento térmico, no muy ajustada y fácilmente desabrochable y sacable”, agregaron.