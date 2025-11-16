País Elecciones 2025

DT aplica más de $57 millones en multas a empresas por incumplimientos durante las elecciones 2025

Por CNN Chile

16.11.2025 / 18:53

En el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la Dirección del Trabajo fiscalizó en diversas regiones del país el respeto al derecho al sufragio y el cumplimiento del feriado legal.

En el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la Dirección del Trabajo (DT) entregó los resultados de su plan nacional de fiscalización desplegado durante este domingo.

El objetivo de este operativo fue verificar el cumplimiento del derecho a voto y del feriado legal, especialmente en el sector del comercio.

Según informó la DT, cerca de 111 trabajadores fueron suspendidos de sus labores cuando debían acudir a las urnas para emitir su voto.

En total, se realizaron 61 inspecciones en distintas regiones del país. De ellas, 22 terminaron con sanciones, cuyas multas sumaron $57.327.600.

Las regiones con mayor número de incumplimientos fueron la Región Metropolitana, Los Lagos, Ñuble, Valparaíso, Maule y La Araucanía.

