DT aplica más de $57 millones en multas a empresas por incumplimientos durante las elecciones 2025

En el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la Dirección del Trabajo (DT) entregó los resultados de su plan nacional de fiscalización desplegado durante este domingo.

El objetivo de este operativo fue verificar el cumplimiento del derecho a voto y del feriado legal, especialmente en el sector del comercio.

Según informó la DT, cerca de 111 trabajadores fueron suspendidos de sus labores cuando debían acudir a las urnas para emitir su voto.

En total, se realizaron 61 inspecciones en distintas regiones del país. De ellas, 22 terminaron con sanciones, cuyas multas sumaron $57.327.600.

Las regiones con mayor número de incumplimientos fueron la Región Metropolitana, Los Lagos, Ñuble, Valparaíso, Maule y La Araucanía.