DT aplica más de $57 millones en multas a empresas por incumplimientos durante las elecciones 2025

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
En el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la Dirección del Trabajo (DT) entregó los resultados de su plan nacional de fiscalización desplegado durante este domingo.
El objetivo de este operativo fue verificar el cumplimiento del derecho a voto y del feriado legal, especialmente en el sector del comercio.
Según informó la DT, cerca de 111 trabajadores fueron suspendidos de sus labores cuando debían acudir a las urnas para emitir su voto.
En total, se realizaron 61 inspecciones en distintas regiones del país. De ellas, 22 terminaron con sanciones, cuyas multas sumaron $57.327.600.
Las regiones con mayor número de incumplimientos fueron la Región Metropolitana, Los Lagos, Ñuble, Valparaíso, Maule y La Araucanía.
