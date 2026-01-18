Dramática situación en Penco: Alcalde afirma que el 80% de Lirquén fue quemado
Por Carlos Reyes Piérola
18.01.2026 / 04:01
Senapred solicitó la evacuación de más de 20 mil personas de la comuna de Penco producto del alcance del fuego, e incluso el Hospital Penco-Lirquén debió ser evacuado.
Un verdadero drama humano se vive en la comuna de Penco y en la localidad de Lirquén, Región del Biobío.
El descontrol de los incendios forestales que se han producido en la zona, ha provocado que las llamas se acerquen a zonas pobladas.
En conversación con Meganoticias, el alcalde de la comuna, Rodrigo Vera, confirmó que el 80% de Lirquén fue quemado.
“Al despertar mañana va a ser peor que un terremoto. Hay poblaciones enteras que se perdieron. Tenemos que construir una ciudad”, declaró.