Dramática situación en Penco: Alcalde afirma que el 80% de Lirquén fue quemado

Senapred solicitó la evacuación de más de 20 mil personas de la comuna de Penco producto del alcance del fuego, e incluso el Hospital Penco-Lirquén debió ser evacuado.

Un verdadero drama humano se vive en la comuna de Penco y en la localidad de Lirquén, Región del Biobío.

El descontrol de los incendios forestales que se han producido en la zona, ha provocado que las llamas se acerquen a zonas pobladas.

En conversación con Meganoticias, el alcalde de la comuna, Rodrigo Vera, confirmó que el 80% de Lirquén fue quemado.

“Al despertar mañana va a ser peor que un terremoto. Hay poblaciones enteras que se perdieron. Tenemos que construir una ciudad”, declaró.