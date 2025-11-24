País temblor

Dos temblores se perciben con minutos de diferencia en el norte del país: Revisa su magnitud y epicentro

Por CNN Chile

24.11.2025 / 10:21

Los movimientos telúricos ocurrieron con solo cinco minutos de diferencia. Revisa los detalles.

La mañana de este lunes, dos temblores se percibieron con pocos minutos de diferencia en la zona norte del país, en concreto en las regiones Tarapacá y Antofagasta.

Magnitud y epicentro de los temblores en el norte

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el primer sismo se registró a eso de las 9:55 horas y alcanzó una magnitud de 3,5.

El movimiento telúrico tuvo lugar a 46.07 kilómetros al norte de Calama, en la Región de Antofagasta, a una profundidad de 105. kilómetros.

El segundo temblor fue de magnitud 3.8. Ocurrió a las 10:00 horas, esta vez a 54.98 kilómetros al suroeste de la Mina Collahuasi, en la Región de Tarapacá, a una profundidad de 116.7 kilómetros.

