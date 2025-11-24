Dos temblores se perciben con minutos de diferencia en el norte del país: Revisa su magnitud y epicentro

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
Los movimientos telúricos ocurrieron con solo cinco minutos de diferencia. Revisa los detalles.
La mañana de este lunes, dos temblores se percibieron con pocos minutos de diferencia en la zona norte del país, en concreto en las regiones Tarapacá y Antofagasta.
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el primer sismo se registró a eso de las 9:55 horas y alcanzó una magnitud de 3,5.
El movimiento telúrico tuvo lugar a 46.07 kilómetros al norte de Calama, en la Región de Antofagasta, a una profundidad de 105. kilómetros.
El segundo temblor fue de magnitud 3.8. Ocurrió a las 10:00 horas, esta vez a 54.98 kilómetros al suroeste de la Mina Collahuasi, en la Región de Tarapacá, a una profundidad de 116.7 kilómetros.
Hora Local: 2025/11/24 09:55:31, mag: 3.5, Lat: -22.06, Lon: -68.89, Prof: 104.4, Loc : 46.07 km al N de Calama
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) November 24, 2025
Hora Local: 2025/11/24 10:00:00, mag: 3.8, Lat: -21.28, Lon: -68.87, Prof: 116.7, Loc : 54.98 km al SO de Mina Collahuasi
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) November 24, 2025
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.