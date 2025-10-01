Dos temblores remecen el norte del país la tarde de este miércoles: Revisa sus magnitudes

¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News
El primer sismo ocurrió cerca de Caldera, mientras que el segundo a pocos kilómetros de Arica.
La tarde de este miércoles, dos sismos se registraron en la zona norte del país, específicamente en las Regiones de Atacama y Arica.
Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el primer temblor se registró a eso de las 13:16 horas y alcanzó una magnitud de 3,7.
El movimiento telúrico tuvo lugar a 37.63 kilómetros al noreste de Caldera, en la Región de Atacama, a una profundidad de 37.63 kilómetros.
El segundo sismo ocurrió a las 14:37 horas a 27.3 kilómetros al noreste de Arica, en la región del mismo nombre, alcanzando una magnitud de 3.7. Fue a 99.8 kilómetros de profundidad.
Hora Local: 2025/10/01 13:16:28, mag: 3.7, Lat: -20.33, Lon: -69.01, Prof: 99.8, Loc : 37.63 km al NE de Pica
Hora Local: 2025/10/01 14:37:35, mag: 3.7, Lat: -18.35, Lon: -70.1, Prof: 84.3, Loc : 27.3 km al NE de Arica
