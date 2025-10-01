País temblor

Dos temblores remecen el norte del país la tarde de este miércoles: Revisa sus magnitudes

Por CNN Chile

01.10.2025 / 14:59

El primer sismo ocurrió cerca de Caldera, mientras que el segundo a pocos kilómetros de Arica.

La tarde de este miércoles, dos sismos se registraron en la zona norte del país, específicamente en las Regiones de Atacama y Arica.

Detalles de los temblores

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el primer temblor se registró a eso de las 13:16 horas y alcanzó una magnitud de 3,7.

El movimiento telúrico tuvo lugar a 37.63  kilómetros al noreste de Caldera, en la Región de Atacama, a una profundidad de 37.63 kilómetros.

El segundo sismo ocurrió a las 14:37 horas a 27.3 kilómetros al noreste de Arica, en la región del mismo nombre, alcanzando una magnitud de 3.7. Fue a 99.8 kilómetros de profundidad.

DESTACAMOS

