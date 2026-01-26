Dos personas mueren baleadas tras partido a beneficio en La Florida: Víctima recibió 27 disparos

Dos personas murieron tras recibir más de 35 disparos en un violento episodio ocurrido luego de una actividad deportiva de carácter solidario en el sector de Villa O’Higgins, en la comuna de La Florida.

Un doble homicidio se registró durante la madrugada de este lunes en la comuna de La Florida, Región Metropolitana, luego de un violento episodio ocurrido tras una actividad deportiva desarrollada en el sector de Villa O’Higgins.

Según los primeros antecedentes, el hecho se produjo pasadas las 00:00 horas en calle Aconcagua, instancia en la que se habría generado un enfrentamiento una vez finalizado un encuentro deportivo que formaba parte de un evento solidario destinado a reunir ayuda para damnificados por los incendios forestales en el sur del país.

Producto del ataque, dos hombres de nacionalidad chilena resultaron gravemente heridos tras recibir múltiples disparos en plena vía pública. Ambos fueron trasladados hasta el Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz de La Florida, donde se realizaron maniobras de reanimación, sin embargo, fallecieron debido a la gravedad de sus lesiones.

El fiscal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Sergio Ortega, informó que una de las víctimas presentaba 27 impactos balísticos, mientras que la segunda registraba ocho, lo que —según explicó— permitiría establecer la posible participación de más de un tirador.

Asimismo, el persecutor indicó que el origen del ataque aún es materia de investigación, sin descartar que el hecho se haya producido en el contexto de un enfrentamiento entre grupos, posterior a la actividad deportiva.

Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI), junto al equipo ECOH, realiza diligencias en el sitio del suceso para levantar evidencia balística y esclarecer la dinámica del crimen, además de identificar a los responsables del doble asesinato.