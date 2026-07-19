Dos nuevos sistemas frontales llegan a Santiago: Desde cuándo y cuánto lloverá en la capital

Tras el intenso temporal que afectó a 10 regiones del país y dejó abundantes precipitaciones en la zona centro y centro sur, dos nuevos sistemas frontales llegarán al territorio nacional durante los próximos días.

Según el pronóstico de Meteored, este domingo 19 de julio ingresará un nuevo sistema frontal al centro norte del país, el que dejará intensas precipitaciones en las regiones de Atacama y Coquimbo.

En Santiago, en tanto, las precipitaciones comenzarán con chubascos débiles durante la noche del domingo y aumentarán su intensidad durante la mañana del lunes 20. Hacia la tarde, las lluvias comenzarán a declinar, acumulando entre 25 y 35 mm durante todo el evento.

Posteriormente, para el martes 21 se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal, el que estará acompañado por un río atmosférico de categoría 1. De acuerdo con las proyecciones, este segundo frente dejaría entre 10 y 15 mm de precipitaciones en la capital.