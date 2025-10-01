Dos mujeres en riesgo vital tras ser atropelladas en General Velásquez: Habrían cruzado por paso no habilitado

El conductor del vehículo dio negativo a exámenes toxicológicos.

Dos mujeres se mantienen en riesgo vital tras ser atropelladas en la Autopista Central, en el eje General Velásquez.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles, a la altura del kilómetro 3.100, frente al mercado de Lo Valledor.

Según información policial, las víctimas -quienes viven en situación de calle- habrían cruzado por un paso no habilitado, y si bien el conductor del vehículo intentó evitar el atropello, no lo consiguió.

Ambas fueron trasladadas hasta el Hospital Barros Luco, donde se encuentran en riesgo vital.

Mientras que el conductor del auto dio negativo a exámenes toxicológicos.

Debido a la situación, el tránsito se encuentra cortado en la zona.

La plataforma Transporte Informa comunicó que hay un “corte total de General Velásquez al norte, kilómetro 3,2 sector Lo Valledor, debido a procedimiento policial SIAT tras atropello”.

El flujo vehicular está siendo desviado hacia “la vía local a la altura de departamental. Se prevé habilitación cerca de las 8:00 horas”.