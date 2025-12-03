Dos jueces de la Corte de Apelaciones admitieron vínculos con exfiscal Guerra y suspenden revisión de querella en su contra

Tomás Guillermo Gray Gariazzo y José Pablo Rodríguez Moreno reconocieron gestiones previas para obtener apoyo en procesos de ternas judiciales, lo que plantea un posible conflicto de interés que podría inhabilitarlos para participar en el caso.

La revisión de la querella de capítulos contra el exfiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, programada para este miércoles en la Corte de Apelaciones de Santiago, fue suspendida. Además, se reveló que dos de los ministros a cargo tenían vínculos previos con el investigado.

Los jueces Tomás Guillermo Gray Gariazzo y José Pablo Rodríguez Moreno, integrantes de la Séptima Sala del tribunal de alzada, reconocieron haber solicitado favores a Guerra mientras este ejercía como fiscal.

Gray admitió que en agosto de 2017 pidió apoyo al entonces persecutor respecto a la terna en la que estaba considerado para convertirse en ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Por su parte, Rodríguez comunicó que en 2022 realizó dos gestiones similares, solicitando respaldo en ternas para ocupar cargos en la Corte de Apelaciones de San Miguel, recogió Radio Biobío.

Estas confesiones plantean un posible conflicto de interés que podría inhabilitar a ambos magistrados para conocer la querella presentada contra Guerra, investigado por su presunta participación en filtraciones de información a favor del abogado Luis Hermosilla.

La suspensión de la revisión judicial se concretó después de que la defensa de Guerra presentara una recusación contra la abogada integrante Magaly Correa, dejando a la sala sin capacidad de reemplazarla.