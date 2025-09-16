País lican ray

Dos hermanos de 13 y 15 años fallecieron tras recibir descarga eléctrica instalando un mástil

Por CNN Chile

16.09.2025 / 06:05

La madre de los menores también resultó afectada y fue trasladada al Hospital de Villarrica. Ambos niños eran estudiantes del Colegio Humanidades de Villarrica, donde se convocó a una velatón en su memoria.

Dos hermanos de 13 y 15 años fallecieron tras recibir una descarga eléctrica mientras instalaban un mástil con una bandera en el sector Challupén, entre Villarrica y Licán Ray, en la región de La Araucanía. El incidente ocurrió cuando el mástil tocó cables del tendido eléctrico, provocando la fatal descarga.

La Policía de Investigaciones (PDI) envió al lugar personal de la Brigada de Homicidios y de la Brigada de Investigación Criminal, junto a un especialista electromecánico, para realizar las diligencias correspondientes.

Paralelamente, la comunidad local se ha unido en duelo, con vecinos y familiares para rendir homenaje a los jóvenes fallecidos en este lamentable accidente que ha conmocionado a la región y resalta la importancia de tomar precauciones al manipular objetos cerca de instalaciones eléctricas, especialmente en contextos festivos como las celebraciones de Fiestas Patrias.

