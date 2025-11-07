Dos ataques en Vilcún dejaron galpones y bodegas quemadas: Fueron adjudicados por la WAM

Los sujetos "dejaron lienzos reivindicatorios de la causa mapuche en relación con presos y condenados mapuche", informó el fiscal de Temuco, Patricio Montecinos.

Dos ataques simultáneos ocurrieron la madrugada de este viernes en la comuna de Vilcún, en la Región de La Araucanía.

Uno fue en el sector Natre, en la ruta S-31, mientras que el segundo se registró en el sector Traipo, en la ruta S-273.

El hecho ocurrió a eso de las 3:00 en la ruta que une Cajón con Vilcún y fue adjudicado por la agrupación Weichan Auka Mapu (WAM).

Los sujetos dejaron al menos dos lienzos exigiendo libertad de presos políticos mapuche y también alusivos al extravío de Julia Chuñil, quien lleva perdida casi un año

Además, una casa patronal, galpones, maquinaria y bodegas resultaron destruidas debido a la acción del fuego.

No se reportaron personas con lesiones físicas.

La Fiscalía de La Araucanía instruyó que el OS9 y Labocar de Carabineros realicen las diligencias correspondientes, ubicar cámaras del trayecto y de sectores aledaños, además de entrevistar a testigos que puedan aportar antecedentes.

El fiscal de Temuco, Patricio Montecinos, afirmó que no hay antecedentes que haya habido disparos en ninguno de los dos atentados.

“Hasta el momento no se ha establecido ni cantidad de personas ni origen de los incendios, si fue con acelerante o no. Todo es materia de investigación”, dijo.

Y añadió que “en ambos se dejaron lienzos reivindicatorios de la causa mapuche en relación con presos y condenados mapuche”.

Javier Hueche, dueño del terreno afectado por uno de los ataques, manifestó: “Nosotros desconocemos las personas, porque nombran a personas que están presas, entonces quedamos sorprendidos. El tema de inseguridad que estamos viviendo en este sector es enorme (…) acá esto es mucho porque aquí nosotros estamos dentro de una comunidad indígena viviendo, tenemos nuestro hogar, nuestra pequeña empresa, y que haya sucedido esto es muy doloroso, muy penoso”.

“Me sorprende mucho que no esté presente la autoridad, que venga a ver en terreno el tema que estamos pasando”, dijo.

Sociedad de Fomento Agrícola condenó ataque en Vilcún

La Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco condenó los ataques, que “afectaron a un agricultor y a una cooperativa agrícola, dañando maquinaria e instalaciones. Esto es un recordatorio de que la crisis de violencia y el terrorismo siguen plenamente instalados en la región, pese a los esfuerzos por proyectar una sensación de normalidad”.

“Lo que se vive hoy en la zona es una paz aparente, donde continúan actuando células terroristas que se adjudican los ataques, evidenciando que no estamos frente a una verdadera disminución de atentados. Esta grave crisis de seguridad no resiste más. Necesitamos menos discursos y más acción. Exigimos al Estado que cumpla con su deber fundamental: garantizar la seguridad en La Araucanía.”, afirmaron en un comunicado.