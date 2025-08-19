Dos adultos y una menor de edad fueron arrastrados por caudal en Río Bueno, Región de Los Ríos

La Fiscalía ordenó diligencias a Carabineros y activó la participación del GOPE para intensificar las labores de búsqueda en el sector de Maihue.

Una ceremonia de sanación terminó en tragedia este martes en la Región de Los Ríos, cuando tres personas fueron arrastradas por la corriente del río Pilmaiquén, en el sector Maihue de la comuna de Río Bueno.

Según información preliminar entregada por Carabineros, el incidente ocurrió durante un ritual espiritual encabezado por una machi a orillas del río, cuando una adolescente de 15 años cayó al agua por causas que aún se investigan.

En un intento desesperado por rescatarla, su madre y un hombre de 49 años se lanzaron al río, siendo también arrastrados por la fuerza del caudal.

Horas más tarde, la Fiscalía confirmó que la madre logró salir por sus propios medios, mientras continúan los esfuerzos por encontrar a los otros dos involucrados.

El Ministerio Público instruyó a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros para que realice las primeras diligencias.

Además, se solicitó la presencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) en la zona, enfocado en la búsqueda y eventual rescate de los desaparecidos.