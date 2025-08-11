“Dorothy Pérez contra les estudiantes”: UDI emplaza a Jeannette Jara a pronunciarse por afiches de las JJ.CC contra Contraloría

El timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, junto a diputados gremialistas, instaron a la candidata y militante del PC, Jeannette Jara, a pronunciarse sobre el afiche publicado por las JJ.CC, relacionado con la controversia generada por los límites en el uso de la TNE.

El timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, junto a los diputados gremialistas Sergio Bobadilla y Flor Weisse, emplazaron a la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, a referirse a una publicación realizada por las Juventudes Comunistas de Chile (JJ.CC).

En ese contexto, afirmaron que no califican la actuación de las JJ.CC, ya que históricamente, desde su perspectiva, han recurrido a este tipo de prácticas. Sin embargo, consideran que la exministra del Trabajo y Previsión Social, y militante del PC, debería transparentar si comparte no solo esta “funa” hacia la contralora Dorothy Pérez, sino también esta forma de actuar y manifestar las diferencias políticas mediante el escarnio público.

Además, instaron a Jara a pronunciarse de manera pública y “rechazar cualquier intento por deslegitimar el trabajo de la Contraloría, que está cumpliendo un rol fundamental en nuestro país”.

“Si la candidata presidencial del oficialismo quiere demostrar un mínimo de respeto por nuestras instituciones, es fundamental que se manifieste en contra de la funa realizada por las JJ.CC., porque, al menos por ahora, el silencio de días que ha mantenido solo pone en duda su compromiso con la institucionalidad, lo que constituiría una grave amenaza”, reiteraron.

El origen de la polémica

Las JJ.CC publicaron en su cuenta de Instagram un afiche con el rostro de la contralora Pérez, acompañado de la frase “Dorothy Pérez contra les estudiantes”, tras la controversia generada por los límites en el uso de la Tarjeta Nacional del Estudiante (TNE).

El ente contralor aclaró que la exigencia de que la tarjeta sea utilizada únicamente para “viajes de estudio” no proviene de ellos, sino que está establecida en el Decreto Supremo N° 20 del Ministerio de Transportes.

Según dicho decreto, la TNE puede usarse todos los días del año, las 24 horas, pero debe destinarse exclusivamente a fines académicos.

