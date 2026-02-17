País altas temperaturas

Dónde escapar del calor en la Región Metropolitana: Estas son las “zonas frías” para capear las altas temperaturas

Por CNN Chile

17.02.2026 / 23:20

La Corporación Ciudades realizó un estudio para identificar espacios que pueden funcionar como “zonas frías” o refugios climáticos frente a las altas temperaturas registradas en la Región Metropolitana.

Durante este martes se registraron temperaturas máximas extremas en la Región Metropolitana. En Huenchún, localidad rural ubicada en la comuna de Tiltil, se alcanzaron 38,8° C. Para este miércoles, en tanto, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por altas temperaturas, que afectará nuevamente a la RM.

En ese contexto, surge la pregunta: ¿dónde puede refugiarse la comunidad para aminorar el impacto del calor estival? La organización Corporación Ciudades, enfocada en la planificación urbana, realizó un estudio para identificar los sectores más cálidos de la RM y los espacios que pueden funcionar como “zonas frías” o refugios climáticos.

Según datos de enero de 2024, las comunas ubicadas en el sector norponiente, como Quilicura, Pudahuel, Renca, Cerro Navia, Conchalí, Cerrillos, Estación Central, Lo Prado, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo e Independencia, figuran entre las más calurosas, principalmente debido a la baja presencia de áreas verdes.

El informe detectó 77 espacios identificados como “zonas frías” en estas comunas. Al respecto, el director ejecutivo de Corporación Ciudades, Martín Andrade, señaló en Las Últimas Noticias que los espacios con parques y áreas verdes pueden disminuir significativamente las temperaturas y tienen el potencial de convertirse en refugios climáticos urbanos.

Lugares para encontrar “zonas frías” en la RM:

  • Parque Santiago Amengual, Pudahuel
  • Parque de los Reyes, Quinta Normal
  • Parque San Luis Orione, Cerrillos
  • Parque Lo Campino, Quilicura
  • Parque Mapocho Río, Cerro Navia
  • Parque Lo Varas, Renca
  • Bandejón El Retiro, Renca
  • Parque Bernardo Leighton, Estación Central
  • Piscina Municipal de Estación Central
  • Parque André Jarlan, Pedro Aguirre Cerda
  • Parque Violeta Parra, Lo Espejo
  • Borde de Américo Vespucio Norte, Conchalí
  • Parque Neptuno, Lo Prado
  • Plaza Aníbal Pinto, Independencia

Asimismo, el reporte detalló que Independencia y Conchalí cuentan con dos zonas frías cada una; Quilicura, cuatro; Lo Espejo y Quinta Normal, cinco; Lo Prado, Estación Central y Cerro Navia, siete; Renca, nueve; Pudahuel, diez; y Cerrillos lidera con doce espacios identificados.

“Estos parques pueden generar enfriamiento no solamente dentro del parque, sino también en sus entornos inmediatos”, concluyó Andrade.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de CNNChile (@cnnchile)

DESTACAMOS

Tendencias Predicciones del horóscopo chino: ¿Qué nos espera el 2026 al entrar en el Año del Caballo de Fuego?

LO ÚLTIMO

País Muere adulta mayor en incendio forestal en Melipilla y dos personas quedan con quemaduras graves
Dónde escapar del calor en la Región Metropolitana: Estas son las “zonas frías” para capear las altas temperaturas
“Se inventan conceptos jurídicos”: Abogado de Orrego arremete contra trabajo de Fiscalía en caso ProCultura
Municipalidad de Villa Alegre denuncia a Dino Gordillo por beso a menor en festival: Esto responde el humorista
Tenista español afirma que jugar contra Chile por Copa Davis "es de lo peor que te puede pasar”
Incumplimiento de meta fiscal: Acevedo le resta responsabilidad a Grau y dice que "el ministro Marcel ya sabía antes de irse"