Dónde escapar del calor en la Región Metropolitana: Estas son las “zonas frías” para capear las altas temperaturas

La Corporación Ciudades realizó un estudio para identificar espacios que pueden funcionar como “zonas frías” o refugios climáticos frente a las altas temperaturas registradas en la Región Metropolitana.

Durante este martes se registraron temperaturas máximas extremas en la Región Metropolitana. En Huenchún, localidad rural ubicada en la comuna de Tiltil, se alcanzaron 38,8° C. Para este miércoles, en tanto, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por altas temperaturas, que afectará nuevamente a la RM.

En ese contexto, surge la pregunta: ¿dónde puede refugiarse la comunidad para aminorar el impacto del calor estival? La organización Corporación Ciudades, enfocada en la planificación urbana, realizó un estudio para identificar los sectores más cálidos de la RM y los espacios que pueden funcionar como “zonas frías” o refugios climáticos.

Según datos de enero de 2024, las comunas ubicadas en el sector norponiente, como Quilicura, Pudahuel, Renca, Cerro Navia, Conchalí, Cerrillos, Estación Central, Lo Prado, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo e Independencia, figuran entre las más calurosas, principalmente debido a la baja presencia de áreas verdes.

El informe detectó 77 espacios identificados como “zonas frías” en estas comunas. Al respecto, el director ejecutivo de Corporación Ciudades, Martín Andrade, señaló en Las Últimas Noticias que los espacios con parques y áreas verdes pueden disminuir significativamente las temperaturas y tienen el potencial de convertirse en refugios climáticos urbanos.

Lugares para encontrar “zonas frías” en la RM:

Parque Santiago Amengual, Pudahuel

Parque de los Reyes, Quinta Normal

Parque San Luis Orione, Cerrillos

Parque Lo Campino, Quilicura

Parque Mapocho Río, Cerro Navia

Parque Lo Varas, Renca

Bandejón El Retiro, Renca

Parque Bernardo Leighton, Estación Central

Piscina Municipal de Estación Central

Parque André Jarlan, Pedro Aguirre Cerda

Parque Violeta Parra, Lo Espejo

Borde de Américo Vespucio Norte, Conchalí

Parque Neptuno, Lo Prado

Plaza Aníbal Pinto, Independencia

Asimismo, el reporte detalló que Independencia y Conchalí cuentan con dos zonas frías cada una; Quilicura, cuatro; Lo Espejo y Quinta Normal, cinco; Lo Prado, Estación Central y Cerro Navia, siete; Renca, nueve; Pudahuel, diez; y Cerrillos lidera con doce espacios identificados.

“Estos parques pueden generar enfriamiento no solamente dentro del parque, sino también en sus entornos inmediatos”, concluyó Andrade.