Este jueves, a las 9 AM, comienza el período de un año para que los afiliados de las AFP puedan retirar su 10% de sus ahorros previsionales.

Ya está claro que el proceso será completamente gratis, de forma online y que no se necesitará ninguna clave. También sabemos cómo será el formulario a llenar, pero ¿tiene claro el monto que solicitará y dónde pedirá que lo depositen?

¿Cuánto pido?

La primera pregunta que tendrá que responder a través del formulario es si desea solicitar el retiro máximo dispuesto por ley, es decir el 10%, o un monto inferior. ¿Qué hay que tener en consideración al elegir la primera opción?

“La gente que tiene ahorrado menos de un millón de pesos va poder sacar la totalidad de ese monto. Eso no es recomendable. Desde el punto de vista previsional, sería lo ideal sacar lo que verdaderamente necesita”, indica Alejandro Urzua, analista económico de la Universidad Andrés Bello (UNAB).

Si escoge la opción “monto inferior”, se desplegará un mensaje en la pantalla en el que se advierte que no podrá en un futuro hacer uso de la cifra restante. Si está de acuerdo, el sistema le consultará qué porcentaje desea retirar del monto máximo permitido.

Usted deberá elegir entre el 1% y el 99% del porcentaje que permite retirar la ley, no de la totalidad de sus fondos ahorrados.

Maximiliano Doweck, gerente de clientes y canales de AFP Provida, recuerda que hay 365 días para hacer esto, por lo que su recomendación es que las personas entiendan claramente su situación financiera. “Lamentablemente solo se puede pedir esto una sola vez, en tal caso le convendrá pedir el máximo“, apunta.

¿Cómo retirar el dinero?

La primera recomendación de las autoridades es que solicite el pago vía electrónica, es decir, a través de su Cuenta RUT, la que esta vez no tendrá limitación de depósito, u otra cuenta bancaria. Eso sí, recuerde que no puede hacer la transferencia a una cuenta de la que no sea titular.

“No recomendaría los vale vistas, porque pueden estar sujetos a una serie de situaciones más inconvenientes. Las cuentas corrientes, la Cuenta 2, la gran ventaja que tienen es que no requieren la presencialidad“, detalla Alejandro Alarcón, ex gerente de Asociación de Bancos.

También podrá seleccionar como alternativa la Cuenta 2 de su AFP. Si no posee una, se creará automáticamente y no se cobrará comisión de administración.

“En la Cuenta 2 no va pagar un peso por comisión, la otra ventaja que tiene es que se podrán hacer hasta 24 giros”, aclara María Eugenia Jiménez, directora ejecutiva de Brain Invest.

En tanto, el analista económico de la UNAB agrega que con la Cuenta 2 “tengo la ventaja de los beneficios tributarios para la gente que paga impuestos de segunda categoría. Mi plata está rentando al igual como han venido rentando los fondos de pensiones durante el último tiempo, dependiendo el fondo en el que yo esté”.

¿Se podrá retirar directamente en efectivo? En Sencillito descartaron poder realizar estos pagos y Servipag aún mantiene conversaciones. Por eso, cada AFP dirá si lo permite o no. Pero todos coinciden que ir a pedir su retiro en billetes es la peor opción.