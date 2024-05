Donald Trump arremete tras histórica condena en su contra: “Si pueden hacerme esto a mí, pueden hacérselo a cualquiera”

Este viernes, el otrora mandatario dio un punto de prensa, el primero luego de que ayer fuera condenado por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales.

Este viernes, el expresidente Donald Trump se refirió a su histórico veredicto y sostuvo que “si pueden hacerme esto a mí, pueden hacerle esto a cualquiera“.

En la jornada de ayer, un jurado de Nueva York condenó al otrora mandatario estadounidense por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales.

¿Qué dijo Trump?

El expresidente de Estados Unidos sostuvo que había “gente mala” responsable de la condena y reiteró que el juez Juan Merchán está “muy conflictivo” con el caso.

“Nunca ha habido un juez más conflictivo (…). Ahora estoy bajo una orden de silencio, ningún candidato presidencial ha estado bajo una orden de silencio antes”, agregó.

En esta línea, afirmó que Merchán “parece un ángel, pero en realidad es un demonio” y sostuvo que “es una de las peores personas que jamás he visto y los testigos que han aportado, igual. Quieren que no me presente a presidente y por eso han resucitado este caso”.

Lee también: Raúl Sohr analiza el veredicto contra Trump y las interrogantes sobre su futuro político

Por otra parte, insistió en el que juicio al que fue sometido fue “muy injusto“: “en cuanto al juicio en sí, fue muy injusto (…). Los testigos pasaron por un infierno, no nos dejaban hacer alegaciones, pero cuando la acusación quería hacer algo sí que se lo permitía”.

“Hacen todo lo posible para poner palos en las ruedas de mi campaña de cara a las federales. La acusación ha podido aportar testigos que estaban manipulados, porque ellos saben que yo no oculto nada. Todo esto es un asunto político. Este caso estaba amañado“, añadió.

Luego, apuntó contra Joe Biden, quien a su juicio es “el peor presidente de la historia de nuestro país. Es un presidente incompetente, es el más deshonesto que hemos tenido (…), pero vamos a seguir luchando. No voy a tirar la toalla porque tengo el apoyo de los republicanos, de los estadounidenses, de mi partido”.

“Estamos perdiendo nuestro país. Lo que ocurrió ayer con este juez es todo un engaño. Tal vez al decir todo esto pongo mi vida en peligro, pero me da igual porque haré todo lo que sea necesario para salvar a nuestro país y para salvar la Constitución. Vamos a seguir luchando, vamos a conseguir que América vuelva a ser grande“, cerró.