La diputada independiente de Renovación Nacional (RN) María Luisa Cordero descartó disculparse con la senadora Fabiola Campillai tras atacarla diciendo que “tiene un ojo bueno” y que “ella no es totalmente ciega”.

“Cómo voy a ofrecer disculpas a un diagnóstico”

En entrevista con Chilevisión, la diputada rompió el silencio y se refirió este viernes a lo ocurrido, descartando que se vaya a disculpar con la senadora.

“Yo no vengo de la farándula, tengo 53 años de médico, he hecho pasantías en el extranjero, tengo una tremenda formación”, inició. “Lo que pasa es que la mafia marxista no deja avanzar las leyes de los momios y yo estoy bajo el paraguas de un partido momio“, añadió.

Tras ello, Cordero fue enfática: “Las disculpas no se piden (…), las disculpan se ofrecen. Dicho eso, cómo voy a ofrecer disculpas a un diagnóstico. O sea, los médicos cuando hacemos un diagnóstico, ¿tenemos que ofrecer disculpas y deshacernos en palabras y buenismos de matinal?”.

Respecto al porqué de sus declaraciones, la diputada de oposición aseguró que ella manifestó que Campillai “no es ciega, mantiene un ojo que mantiene la visión. En vez de estarme agrediendo, si fuéramos sinceramente solidarios y buenas personas y no una manga de cobardes acomodaticios, como lo son, dirían qué bueno que tiene mantención de visión en un ojo“.

Además, descartó que esté revictimizando a la senadora: “Ustedes lo están haciendo, no yo“.

“Yo hablo desde mi conocimiento y mi interés por los demás, ¿no pueden entender eso? Darle la alegría de que ella tiene esperanza de que puede recuperar su ojo”, indicó.

Campillai quedó ciega de ambos ojos tras recibir el impacto en el rostro de una bomba lacrimógena que fue lanzada por el ahora ex capitán de Carabineros Patricio Maturana durante el estallido social en San Bernardo. Maturana está condenado a 12 años y 183 días de presidio efectivo por el delito de apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas.

De hecho, el fallo condenatorio de Maturana precisa que el impacto de la bomba le generó “el estallido de sus globos oculares, y resultó con diversas fracturas de huesos de cara y cráneo, que le provocaron ceguera total, pérdida del sentido del gusto y del olfato, y otras secuelas físicas y estéticas notorias“.

“Qué me vienen a pedir a mí estándares de comportamiento”

La diputada emplazó a los colegas parlamentarios que la han criticado: “Qué me vienen a pedir a mí estándares de comportamiento en la Cámara, si es un horror”.

Cordero dijo que sus palabras -o “diagnóstico”, como lo llamó- lo hizo público porque tiene “genoma español y más encima de un campesino del norte de España”.

“No he sido ninguna descarada, no he matado a nadie, no he incendiado ninguna iglesia, no he destrozado, no hago ninguna maldad, simplemente tengo una vocación de servicio distinta”, continuó.

Incluso, aseguró tener el “celular reventado de mensajes de adhesión de la gente que votó y la que no votó por mí”.

“Ella (Campillai) tiene un cerebro funcionando, es una persona incorporada nada menos que a la Cámara de Senadores, tiene unos seguidores, dónde está la gravedad de su condición (…), ella tiene una secuela de un accidente“, afirmó.

Por último, consultada sobre si reconoce que sus palabras hirieron a la senadora, la diputada respondió: “No he hablado con ella, ella no me ha dicho ‘usted me hirió, doctora’. Usted está intermediando, está siendo tan arbitraria al decir que está herida, cómo sabe, ¿habló con ella?”.

Reacciones a los dichos de Cordero

Desde el Partido Comunista (PC) hasta el Partido Republicano (PLR) han criticado y rechazado las declaraciones que emitió la legisladora en El Conquistador durante la jornada del miércoles. El Gobierno también condenó sus palabras, mientras que el Senado ofició a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputadas “para que se pronuncie y adopte las medidas en el ámbito de su competencia”. En tanto, las diputadas del PC Carmen Hertz y Lorena Pizarro presentaron un requerimiento en su contra también en la Comisión de Ética.

Por su parte, la senadora Campillai anunció acciones legales contra Cordero. “Voy a llegar donde tenga que llegar, porque no puede ser que en Chile aún exista el negacionismo. Vamos a hacer todo lo posible para impulsar un proyecto de ley que está en el Senado”, agregó.

En tanto, el diputado y jefe de la bancada de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, dijo que el comité parlamentario “no comparte los dichos de la doctora Cordero, en cuanto resurge un dolor vivido importante por la senadora Campillai”.

No obstante, expresó que, como grupo, “reconocemos en la doctora Cordero una diputada eficiente y trabajadora, y en los próximos días nos vamos a reunir con ella para conocer los antecedentes que nos pueda presentar y cuál fue el contexto de los dichos que profirió en este programa radial”.