Doble parricidio en Chiguayante: Amplían detención de mujer acusada de disparar y matar a sus hijos de 35 y 39 años

La Fiscalía solicitó ampliar su detención para completar peritajes balísticos clave y obtener los resultados de autopsia.

La investigación por el doble parricidio ocurrido el 26 de septiembre en Chiguayante sigue en desarrollo.

Este martes, el Juzgado de Garantía de la comuna resolvió ampliar hasta el viernes la detención de la principal sospechosa, una mujer de 64 años, identificada con las iniciales M.O.F.C.

La medida fue solicitada por la Fiscalía de Concepción, que argumentó la existencia de diligencias pendientes clave, entre ellas, los resultados de la autopsia del segundo hijo, quien falleció el domingo pasado tras varios días en estado crítico.

Ambos hijos, de 39 y 35 años, fueron víctimas del ataque en su domicilio.

Detención previa en Ñuble y antecedentes penales

La mujer fue detenida el domingo 28 de septiembre en la comuna de Coihueco, Región de Ñuble, durante un control de identidad realizado por Carabineros.

La intervención se produjo luego de que trabajadores de un local comercial alertaran sobre su actitud sospechosa.

Al momento de su aprehensión, la mujer portaba un revólver calibre .22 con seis municiones, dos de ellas percutadas.

El arma no estaba registrada ni autorizada, lo que llevó a su primera formalización en Chillán, por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y municiones.

Allí, el tribunal decretó una medida cautelar de prohibición de salida del país y estableció un plazo de investigación de cuatro meses.

Sin embargo, a raíz de una orden del Juzgado de Garantía de Chiguayante, se solicitó su traslado como detenida en tránsito a la Región del Biobío, donde se desarrolla la causa por doble parricidio.

Cotejo de armas y balística: Las claves para formalizar

De acuerdo con el fiscal Jorge Lorca, en el marco de la investigación se recuperaron proyectiles balísticos desde los cuerpos de las víctimas.

Se presume la utilización de dos armas de fuego distintas, por lo que se solicitó a la policía realizar el cotejo balístico correspondiente.

“Estos peritajes son esenciales, ya que permitirán establecer la participación directa de la imputada en el crimen”, señaló el persecutor.

Lo que viene

La audiencia de formalización por los homicidios quedó programada para este viernes.

Mientras tanto, la imputada permanece en prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Bulnes.