Doble homicidio en Puente Alto: Falsos policías irrumpieron en casa y desataron balacera

Dos hombres murieron y dos mujeres resultaron heridas luego que un grupo armado, que simuló ser policía, ingresara a un domicilio en la población San Gerónimo para realizar un falso allanamiento.

Carabineros y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público investigan un doble homicidio ocurrido la madrugada de este lunes en la población San Gerónimo de Puente Alto.

El ataque también dejó a dos mujeres heridas con impactos de bala.

De acuerdo con el fiscal ECOH, Esteban Silva, un hombre murió en el lugar, mientras que otro falleció tras ser trasladado a un centro asistencial por familiares.

Las víctimas fueron alcanzadas en medio de un enfrentamiento armado que se desató al interior de una vivienda en calle Covadonga.

Según explicó el capitán Cristóbal Jaramillo, de la Prefectura Santiago Cordillera, al menos diez sujetos llegaron en dos vehículos y simularon ser policías, portando cascos y chalecos antibalas, con el objetivo de realizar un falso allanamiento.

Los residentes abrieron la puerta, pero al notar que no se trataba de funcionarios, comenzó un intercambio de disparos.

Entre los fallecidos está un joven de 18 años que vivía en la casa, mientras que el segundo correspondería a uno de los atacantes, quien permanece sin identificar. “El sujeto fallecido al interior está como NN y no es reconocido por los vecinos; probablemente integraba el grupo que ingresó”, señaló el fiscal.

Las dos mujeres lesionadas se encuentran graves, pero fuera de riesgo vital. Las diligencias quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística y del OS9 de Carabineros, que trabajan para identificar a todos los implicados en el violento hecho.