DMC vuelve a actualizar por altas temperaturas en 5 regiones: Calor se extenderá hasta el miércoles

Desde Meteorología explicaron que el fenómeno es causado por un “dorsal en altura”. Revisa los detalles.

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso meteorológico por altas temperaturas en diversas regiones del centro y centro-sur del país.

El organismo detalló que el fenómeno es causado por un “dorsal en altura”, desarrollándose desde la mañana de este lunes ahora hasta la noche del miércoles 19 de noviembre.

¿En qué regiones hay alerta por altas temperaturas?

Región de Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos)

Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

Región de O’Higgins (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

Región del Maule (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

Región del Ñuble (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

DMC explica qué es un aviso meteorológico