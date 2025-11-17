País clima

DMC vuelve a actualizar por altas temperaturas en 5 regiones: Calor se extenderá hasta el miércoles

Por CNN Chile

17.11.2025 / 13:02

{alt}

Desde Meteorología explicaron que el fenómeno es causado por un “dorsal en altura”. Revisa los detalles.

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso meteorológico por altas temperaturas en diversas regiones del centro y centro-sur del país.

El organismo detalló que el fenómeno es causado por un “dorsal en altura”, desarrollándose desde la mañana de este lunes ahora hasta la noche del miércoles 19 de noviembre.

¿En qué regiones hay alerta por altas temperaturas?

  • Región de Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos)
  • Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
  • Región de O’Higgins (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
  • Región del Maule (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
  • Región del Ñuble (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

DMC explica qué es un aviso meteorológico

  • Desde Meteorología señalaron que, a diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

País DMC vuelve a actualizar por altas temperaturas en 5 regiones: Calor se extenderá hasta el miércoles
La bolsa de Santiago abre con un alza del 3% tras la primera vuelta presidencial
¿Ola de calor en la Región Metropolitana?: Temperaturas sobre 30°C adelantan semana de ambiente veraniego
Ministro de Economía de Milei felicita a José Antonio Kast por pasar a segunda vuelta: “A empujar con todo”
Teatro a Mil 2026: BancoEstado entrega 30% de descuento en entradas para actividades en Chile
Jeannette Jara: “Kast estuvo 16 años en el Congreso y no sé quién conoce algo positivo que haya hecho más que criticar”