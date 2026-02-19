DMC emite avisos: Precipitaciones en el norte, altas temperaturas en el centro y tormentas más al sur
Por CNN Chile
19.02.2026 / 14:00
Desde Meteorología emitieron y actualizaron diversos avisos meteorológicos para gran parte de Chile.
Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió y actualizó diversos avisos meteorológicos por fenómenos climáticos a lo largo del país.
Zona norte
- Para la zona norte se decretaron dos avisos y dos alertas: Los dos avisos son por “tormentas eléctricas” y “precipitaciones normales a moderadas”, mientras que las dos alertas son por “precipitaciones moderadas a fuertes” y por “tormentas eléctricas”.
- Aviso por probables tormentas eléctricas: desde la tarde del jueves 19 hasta la noche del martes 24, en las regiones de Arica y Parinacota (Precordillera, Cordillera), Tarapacá (Precordillera, Cordillera), Antofagasta (Pampa, Precordillera, Precordillera Salar, Cordillera) y Atacama (Cordillera).
- Aviso por precipitaciones normales a moderadas: desde la tarde del jueves 19 hasta la noche del sábado 21, en las regiones de Arica y Parinacota (Precordillera, Cordillera), Tarapacá (Cordillera) y Antofagasta (Precordillera, Precordillera Salar, Cordillera).
- Alerta por precipitaciones moderadas a fuertes: desde la tarde del jueves 19 hasta la noche del sábado 20, en la región de Antofagasta (Precordillera, Precordillera Salar).
- Alerta por tormentas eléctricas: desde la mañana del jueves hasta la noche de esa misma jornada, en la Región de Antofagasta (Precordillera Salar, Cordillera).
Zona centro y sur
- En la zona centro-sur se decretaron dos avisos meteorológicos: uno por altas temperaturas y otro por probables tormentas eléctricas.
- Aviso por altas temperaturas: desde la tarde del sábado 21 hasta la tarde del domingo 22, en las regiones Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera), O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera), Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera), Ñuble (Cordillera Costa, Valle, Precordillera) y Biobío (Cordillera Costa, Valle, Precordillera).
- Aviso por probables tormentas: desde la tarde del viernes 20 hasta la tarde del sábado 21, en las regiones del Maule (Precordillera, Cordillera), Ñuble (Precordillera, Cordillera), Biobío (Precordillera, Cordillera) y La Araucanía (Precordillera, Cordillera).