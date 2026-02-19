DMC emite avisos: Precipitaciones en el norte, altas temperaturas en el centro y tormentas más al sur

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió y actualizó diversos avisos meteorológicos por fenómenos climáticos a lo largo del país.

Para la zona norte se decretaron dos avisos y dos alertas: Los dos avisos son por “tormentas eléctricas” y “precipitaciones normales a moderadas”, mientras que las dos alertas son por “precipitaciones moderadas a fuertes” y por “tormentas eléctricas”.

Aviso por probables tormentas eléctricas: desde la tarde del jueves 19 hasta la noche del martes 24, en las regiones de Arica y Parinacota (Precordillera, Cordillera), Tarapacá (Precordillera, Cordillera), Antofagasta (Pampa, Precordillera, Precordillera Salar, Cordillera) y Atacama (Cordillera).

Aviso por precipitaciones normales a moderadas: desde la tarde del jueves 19 hasta la noche del sábado 21, en las regiones de Arica y Parinacota (Precordillera, Cordillera), Tarapacá (Cordillera) y Antofagasta (Precordillera, Precordillera Salar, Cordillera).

Alerta por precipitaciones moderadas a fuertes: desde la tarde del jueves 19 hasta la noche del sábado 20, en la región de Antofagasta (Precordillera, Precordillera Salar).