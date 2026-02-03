DMC emite aviso por tormentas eléctricas en la Región de Aysén: ¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?

Meteorología explicó que el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”.

Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en el sur del país.

Desde el organismo detallaron que el fenómeno se extenderá desde la tarde del miércoles 4 de febrero hasta la noche de esta misma jornada.

La DMC explicó que las tormentas se deben a una “inestabilidad atmosférica”, afectando a diversas zonas de la Región de Aysén: Insular Norte, Litoral Interior Norte, Cordillera Austral Norte, Insular Sur y Cordillera Austral Sur.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) recomendaron a la población “evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta”.

¿Qué es un aviso meteorológico?