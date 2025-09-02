DMC emite aviso por viento en la Región de La Araucanía: Se esperan rachas de hasta 80 km/h

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) detallaron que también hay probabilidad de viento blanco.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por probabilidad de viento en el sur del país.

Desde el organismo detallaron este martes que se trata de viento normal a moderado, con probabilidad de viento blanco, debido a altas presiones.

¿Cuándo se presentará el fenómeno y dónde?

El fenómeno presentará desde la mañana del miércoles 3 de septiembre hasta la tarde de esa misma jornada en la zona de la cordillera de la Región de La Araucanía.

¿Qué es un aviso meteorológico?