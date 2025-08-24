DMC emite aviso por viento con probabilidad de tormentas de arena en la Región de Antofagasta
Por CNN Chile
24.08.2025 / 14:15
Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señalaron que se esperan rachas de hasta 50 km/hr.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por probabilidad de viento en el norte del país.
Desde el organismo detallaron que se trata de viento normal a moderado, con probabilidad de tormentas arena.
El fenómeno presentará desde la madrugada del lunes 25 de agosto hasta ka mañana de esa misma jornada en la zona de la pampa de la Región de Antofagasta.
¿Qué es un aviso meteorológico?
- A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.