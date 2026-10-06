DMC emite aviso por riesgo de nubes con características tornádicas en el sur: Revisa las regiones bajo alerta

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió este martes sobre el posible desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en cinco regiones del sur del país.

A través de un aviso, la DMC alertó por la probable formación de estas estructuras atmosféricas de gran altitud, las cuales producen ráfagas extremas en su zona inferior.

Desde su parte baja, pueden proyectar nubes en forma de embudo que se transforman en tornados si tocan tierra firme, o en trombas marinas cuando descienden sobre el océano o lagos.

De acuerdo con el aviso, el desarrollo de este fenómeno podría ocurrir desde la tarde de este martes hasta el miércoles 7 de octubre en la zona sur.

Asimismo, la entidad alertó que el fenómeno podría venir acompañado de intensos vientos locales arrachados y tornádicos en las zonas afectadas.

Revisa cuáles son las regiones afectadas:

Región de Ñuble: Cordillera de la Costa, Valle.

Región del Biobío: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle.

Región de La Araucanía: Valle.

Región de Los Ríos: Litoral, Valle.

Región de Los Lagos: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera.

Cabe recordar que el Servicio Meteorológico de la Armada también emitió un aviso por probabilidad de trombas marinas desde la región del Maule a la de la Araucanía en el sector costero y oceánico de aquellas regiones.